Во многих областях Украины была воздушная тревога: в Винницкой области слышали взрывы

В ряде областей 10 августа объявили воздушную тревогу. В частности, это касалось Запада и Юга.

Людям следует срочно спускаться в укрытие. Сирены в регионах начали раздаваться после 15:10. Однако около 15:40 последовали отбои.

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Взрывы в Винницкой области были плановые

Местные жители сообщают, что в Винницкой области слышали звуки взрывов, пишет "Суспильне".

Напомним, что местные власти ранее сообщали – в Винницкой области прогремят взрывы. В селе Писаревка Калиновской общины будут подрывать карьер. Однако перед этим должны были включить предупредительный сигнал.

Впоследствии глава Калиновской общины Василий Полищук подтвердил, что взрывы были плановыми. Они совпали с сигналом воздушной тревоги.

Где объявляли тревогу

Волынская,

Харьковская,

Одесская,

Николаевская,

Винницкая,

Хмельницкая,

Тернопольская,

Ивано-Франковская,

Донецкая,

Луганская области.

Отметим, что в Луганской области отбоя воздушной тревоги нет с апреля. Также система оповещения не работает в Херсонской области из-за оккупации.

Как действовать

Когда объявляют воздушную тревогу, нельзя пренебрегать укрытием. Там следует находиться до отбоя, о котором скажут на официальных ресурсах. Если рядом нет укрытия, следует хотя бы соблюдать правила двух стен.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя публиковать фото и видео взрывов и "прилетов". Этим вы помогаете врагу корректировать огонь.

Нужно ждать официальной информации и сохранять спокойствие.

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