Во многих областях Украины – воздушная тревога: мощные взрывы прогремели в Краматорске

Днем 20 мая по Украине распространяется сигнал воздушной тревоги. На Востоке прогремели мощные взрывы.

Тревогу объявили в восточных областях, а также в части центральных и южных. Мощные взрывы прогремели в Краматорске, сообщает 24 Канал.

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Тревогу объявили в части регионов

Первые сирены, оповещающие о воздушной тревоге, прозвучали в прифронтовых областях в 16:23. Впоследствии она распространилась на часть центральных и южных областей.

В настоящее время воздушная тревога была объявлена в:

Сумской области;

Харьковской области;

Донецкая область;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Херсонской области;

Черкасской области;

Кировоградская область.

По состоянию на 17:05 воздушную тревогу отменили во всех областях, кроме тех, где она продолжается постоянно.

Мощный взрыв прогремел в Краматорске

В сети сообщают о мощном взрыве в Краматорске. Детали инцидента пока неизвестны.

Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.

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