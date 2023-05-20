Во многих областях Украины – воздушная тревога: мощные взрывы прогремели в Краматорске
Днем 20 мая по Украине распространяется сигнал воздушной тревоги. На Востоке прогремели мощные взрывы.
Тревогу объявили в восточных областях, а также в части центральных и южных. Мощные взрывы прогремели в Краматорске, сообщает 24 Канал.
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Тревогу объявили в части регионов
Первые сирены, оповещающие о воздушной тревоге, прозвучали в прифронтовых областях в 16:23. Впоследствии она распространилась на часть центральных и южных областей.
В настоящее время воздушная тревога была объявлена в:
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Донецкая область;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Херсонской области;
- Черкасской области;
- Кировоградская область.
По состоянию на 17:05 воздушную тревогу отменили во всех областях, кроме тех, где она продолжается постоянно.
Мощный взрыв прогремел в Краматорске
В сети сообщают о мощном взрыве в Краматорске. Детали инцидента пока неизвестны.
Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.
Россияне атаковали Киевщину 20 мая: что известно
- Ночью 20 мая оккупанты массированно атаковали Киевщину дронами-камикадзе типа "Шахед". Около 05:00 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах столицы.
- В результате падения обломков в Дарницком районе произошло возгорание в гаражном кооперативе, повреждены здания СТО и припаркованные авто. В Печерском районе есть повреждения окон жилого дома. В Соломенском повреждены дорожное покрытие и автотранспорт.
- Обломки сбитых БПЛА упали также и в Днепровском районе. В результате на крыше многоэтажки возник пожар. Жителей дома эвакуировали. К счастью, обошлось без пострадавших.
- В Воздушных Силах ВСУ рассказали детали ночной атаки "Шахедами". После полуночи 20 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами Shahed-136/131, которые направили на Киевскую область.
- Все дроны были уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.
- В КГВА подчеркнули, что это 11 атака с начала мая. Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов заявил, что такими постоянными атаками враг пытается поразить силы и средства противовоздушной обороны.