Во многих областях Украины – воздушная тревога: мощные взрывы прогремели в Краматорске

20 мая 2023, 16:42
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Днем 20 мая по Украине распространяется сигнал воздушной тревоги. На Востоке прогремели мощные взрывы.

Тревогу объявили в восточных областях, а также в части центральных и южных. Мощные взрывы прогремели в Краматорске, сообщает 24 Канал.

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Тревогу объявили в части регионов

Первые сирены, оповещающие о воздушной тревоге, прозвучали в прифронтовых областях в 16:23. Впоследствии она распространилась на часть центральных и южных областей.

В настоящее время воздушная тревога была объявлена в:

  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкая область;
  • Полтавской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Херсонской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградская область.

По состоянию на 17:05 воздушную тревогу отменили во всех областях, кроме тех, где она продолжается постоянно.

Мощный взрыв прогремел в Краматорске

В сети сообщают о мощном взрыве в Краматорске. Детали инцидента пока неизвестны.

Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.

Россияне атаковали Киевщину 20 мая: что известно

  • Ночью 20 мая оккупанты массированно атаковали Киевщину дронами-камикадзе типа "Шахед". Около 05:00 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах столицы.
  • В результате падения обломков в Дарницком районе произошло возгорание в гаражном кооперативе, повреждены здания СТО и припаркованные авто. В Печерском районе есть повреждения окон жилого дома. В Соломенском повреждены дорожное покрытие и автотранспорт.
  • Обломки сбитых БПЛА упали также и в Днепровском районе. В результате на крыше многоэтажки возник пожар. Жителей дома эвакуировали. К счастью, обошлось без пострадавших.
  • В Воздушных Силах ВСУ рассказали детали ночной атаки "Шахедами". После полуночи 20 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами Shahed-136/131, которые направили на Киевскую область.
  • Все дроны были уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.
  • В КГВА подчеркнули, что это 11 атака с начала мая. Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов заявил, что такими постоянными атаками враг пытается поразить силы и средства противовоздушной обороны.

Автор: Анжеліка Байбак