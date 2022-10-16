Во многих областях Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
16 октября 2022 , 23:01Читати новину українською
Вечером 16 октября во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно идти в укрытие гражданской защиты.
По состоянию на 23:03, тревоги объявили на Востоке Украины и в Центре.
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Речь идет о таких областях:
- Донецкой;
- Харьковской;
- Днепропетровской
- Херсонской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Запорожской;
- Полтавской;
- Сумской.
Отметим, что в Луганской области воздушная тревога продолжается непрерывно с 4 апреля. Что касается Крыма, то нет информации о ракетной опасности из-за оккупации. Что касается Никопольского района Днепропетровской области, то там угроза артобстрела.