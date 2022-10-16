Во многих областях Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

Вечером 16 октября во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно идти в укрытие гражданской защиты.

По состоянию на 23:03, тревоги объявили на Востоке Украины и в Центре.

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Речь идет о таких областях:

Донецкой;

Харьковской;

Днепропетровской

Херсонской;

Кировоградской;

Николаевской;

Запорожской;

Полтавской;

Сумской.

Отметим, что в Луганской области воздушная тревога продолжается непрерывно с 4 апреля. Что касается Крыма, то нет информации о ракетной опасности из-за оккупации. Что касается Никопольского района Днепропетровской области, то там угроза артобстрела.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:11 / Скриншот 24 канала