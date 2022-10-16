Наразі, станом на 23:03, тривоги оголосили на Сході України та Центрі.

До теми Під час масштабної тривоги пролунали вибухи на Київщині – спрацювала ППО

Мовиться про такі області:

  • Донецьку;
  • Харківську;
  • Дніпропетровську;
  • Херсонську;
  • Кіровоградську;
  • Миколаївську;
  • Запорізьку;
  • Полтавську;
  • Сумську.

Зазначимо, що на Луганщині повітряна тривога триває безперервно з 4 квітня. Щодо Криму, то немає інформації про ракетну небезпеку через окупацію. Щодо Нікопольського району Дніпропетровської області, то там загроза артобстрілу.

Карта повітряних тривог станом на 23:11 / Скриншот 24 каналу