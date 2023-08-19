Во многих областях Украины воздушная тревога: прогремел взрыв в Чернигове

Воздушную тревогу на Севере начали объявлять около 11:20. Во время тревоги звуки взрыва слышали в Чернигове, пишет 24 Канал. Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии, пока не будет объявлен отбой.
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По предварительным данным, оккупанты могли нанести удар по Чернигову баллистическим вооружением.Обратите внимание
. Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме
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Россия обстреляла центр Чернигова12:24
Отбой ракетной опасности в регионах, где была объявлена тревога.11:55
Тревогу также объявили в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях из-за ракетной опасности. Мониторинговые группы пишут об угрозе пусков КАБ/КАР по линии фронта в Херсонской области, в Запорожской области и смежных районах.11:49
В Воздушных Силах ВСУ сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Черниговской области. В то же время, воздушная тревога в Донецкой и Запорожской областях связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении. Существует угроза применения авиационного вооружения. 11:41
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил
, что россияне обстреляли центр Чернигова. По предварительной информации, оккупанты ударили баллистической ракетой. В сети пишут
, что в окрестных домах после взрыва выбиты окна, однако эта информация нуждается в подтверждении. Мониторинговые группы отмечают, что по Чернигову могла попасть крылатая версия "Искандера"
. 11:38
Мониторинговые группы пишут
, что в Чернигове раздался взрыв. В частности, сообщалось о скоростных целях. 11:37
Воздушная тревога также была объявлена в Днепропетровской области, а впоследствии и в Запорожской области.
Карта воздушной тревоги в Украине / Скриншот 11:32
Корреспонденты Суспильного сообщили
, что в Чернигове был слышен взрыв. 11:30
В Воздушных Силах ВСУ предупредили
о ракетной опасности в регионах, где объявлена воздушная тревога. 11:20
Воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. В то же время в Киеве сирены не выли.