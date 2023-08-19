Во многих областях Украины воздушная тревога: прогремел взрыв в Чернигове

В большинстве областей Украины около обеда объявили масштабную воздушную тревогу. В регионах Украины существует угроза ракетного обстрела со стороны оккупантов и применения ударных БПЛА.

Воздушную тревогу на Севере начали объявлять около 11:20. Во время тревоги звуки взрыва слышали в Чернигове, пишет 24 Канал. Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии, пока не будет объявлен отбой.

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По предварительным данным, оккупанты могли нанести удар по Чернигову баллистическим вооружением.

Россия обстреляла центр Чернигова