Во многих областях Украины была воздушная тревога: в Николаеве прогремел взрыв

Вечером 3 марта воздушную тревогу объявляли во многих областях Украины. Существовала угроза атаки баллистическим вооружением с Юга. Во время нее стало известно о взрыве, который слышали в Николаеве.

Около 19:30 воздушная тревога начала распространяться по Украине. Вскоре сирены извещали об угрозе также жителей Киева. Как отметили в Воздушных силах ВСУ, существует угроза применения баллистического вооружения. По состоянию на 19:44 пошли отбои.

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В Николаеве прогремел взрыв

По состоянию на 19:35 воздушная тревога была в большей части Украины. В частности, об угрозе атаки предупреждали жителей столицы. В 19:31 СМИ начали писать, что в Николаеве прогремел взрыв.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:35 / Скриншот карты

В 19:38 мониторинговые каналы начали сообщать, что был прилет вблизи Николаева. В то же время никаких деталей пока не объявляли. Уже в 19:40 городской голова Александр Сенкевич отметил, что взрыв был за пределами областного центра. Он добавил, что ждут подробную информацию от ОВА.

Ночью россияне атаковали Донецкую область

В ночь на 3 марта российские военные продолжили терроризировать Донецкую область. Известно, что враг ударил ракетами С-300 по Мирнограду и "Искандером" по Покровску.

Собственно, ночью под атаку российских захватчиков попал Мирноград, а утром – Покровск. Оккупанты ударили по жилым домам в Донецкой области.

Подробнее о ситуации рассказал глава ОВА Вадим Филашкин. Он отметил, что по Мирнограду враг ударил в полночь.

Ранили 3 человека, повредили 17 многоэтажек, 16 частных домов, 2 учебных заведения, 2 магазина и банк,

– отметил Вадим Филашкиш.

Впоследствии в Донецкой областной прокуратуре уточнили, что оккупанты той ночью совершили массированную ракетную атаку на Мирноград. По нему ударили четырьмя ракетами, предварительно С-300.

Под прицел оккупантов попал микрорайон с плотной жилой застройкой. В результате попадания средств поражения по многоквартирным домам телесные повреждения в своих домах получили трое мирных граждан – две женщины 33 и 50 лет, а также 37-летний мужчина,

– сообщили в прокуратуре.

Там также добавили, что пострадавших доставили в больницу. У них – минно-взрывные травмы, ушибы и ранения тела. Пострадавшим медики оказывают квалифицированную помощь.

Известно, что оккупанты повредили по меньшей мере 12 многоэтажек и 13 частных домов, учебные заведения, магазин и автобус.

В 06:30 российские захватчики ударили по Покровску ракетой "Искандер-М".

В эпицентре взрывов также оказались жилые дома. Две женщины 24 и 52 лет получили осколочные ранения. Кроме многоквартирных домов, повреждены автомобили и газовая магистраль,

– рассказали в прокуратуре.

Глава ОВА отметил, что повреждены 9 многоэтажек, 3 частных дома и 2 учебных заведения.