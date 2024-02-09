Во многих областях была воздушная тревога: враг мог ударить баллистикой

Около пяти вечера 9 февраля ряд областей Украины стал красным из-за тревоги. 24 Канал расскажет детали.

В ночь на 9 февраля россияне атаковали наше государство "Шахедами". По словам Натальи Гуменюк, события ночной атаки развивались стремительно.

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Что известно о тревоге в Украине днем 9 февраля

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

– написали в Воздушных силах.

В телеграм-канале "Крымский ветер" сообщили, что зафиксировали пуск баллистической ракеты из Армянска или Филатовки (оба населенных пункта – территория временно оккупированного Крыма). Ракета полетела на Восток.

Также мониторинговые каналы предупреждали о полете нескольких Ту в Саратовской области.

Тревога охватила Восток Украины и частично Юг. Впрочем, в 17:12 ВС объявили об отбое угрозы баллистики.

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