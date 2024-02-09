У ніч проти 9 лютого росіяни атакували нашу державу "Шахедами". За словами Наталії Гуменюк, події нічної атаки розвивалися стрімко.

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Що відомо про тривогу в Україні вдень 9 лютого

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– написали в Повітряних силах.

У телеграм-каналі "Крымский ветер" повідомили, що зафіксували пуск балістичної ракети з Армянська чи Філатовки (обидва населені пункти – територія тимчасово окупованого Криму). Ракета полетіла на Схід.

Також моніторингові канали попереджали про політ кількох Ту в Саратовській області.

Тривога охопила Схід України і частково Південь. Утім, о 17:12 ПС оголосили про відбій загрози балістики.

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