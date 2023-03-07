В российском Владивостоке прорвало теплотрассу и 30 тысяч человек остались без тепла и горячей воды. Еще кое-где улицы российского города залило кипятком.

Инцидент произошел 7 марта. По данным росСМИ, граждане страны-агрессора почти ничего не видят в городе, ведь пара достигает нескольких этажей, пишет 24 Канал.

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Что случилось во Владивостоке

Во Владивостоке порыв теплотрассы. 30 тысяч жителей остались без тепла и горячей воды,

– пишут росСМИ.

По их данным, в городе горячей водой залило улицы и площадь Луговой. Более того, местные издания пишут, что пара поднимается на несколько этажей, а видимость практически нулевая. Кроме того:

55 домов остались без тепла, хотя температура воздуха всего +4 градуса;

из-за заливки кипятком пешеходных переходов россияне не могут пройти по некоторым улицам;

в городе возникли пробки.

Однако росСМИ написали, что по состоянию на 5:30 7 марта пытаются устранить последствия прорыва теплотрассы. Более того, в течение дня аварийные бригады обещают поремонтировать поломку.

Улицы Владивостока залило кипятком / Фото росСМИ

Более того, враждебная пресса отмечает, что в течение последнего месяца это уже третий порыв теплотрассы во Владивостоке. В частности:

15 февраля из-за аварии без тепла и воды остались четыре тысячи жителей Владивостока;

6 марта на несколько часов отключали от теплоснабжения 23 многоквартирных дома.

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