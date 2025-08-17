Всем пассажирам катера удалось спастись. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Мы-Украина.

Что известно о пожаре на катере во Владивостоке?

В бухте Миноносок вспыхнул катер с людьми на борту. Позже выяснилось, что в результате возгорания судно утонуло.

Всем пассажирам удалось спастись, никто из них не пострадал. Сообщается, что, убегая от огня, они прыгали в воду.

Во Владивостоке горел катер с людьми: смотрите видео

Катер сгорел и утонул в бухте Миноносок: смотрите видео

