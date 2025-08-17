Усім пасажирам катера вдалося врятуватися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ми-Україна.

Що відомо про пожежу на катері у Владивостоці?

У бухті Міноносок спалахнув катер з людьми на борту. Пізніше з'ясувалося, що внаслідок займання судно потонуло.

Усім пасажирам вдалося врятуватися, ніхто з них не постраждав. Повідомляється, що, тікаючи від вогню, вони стрибали у воду.

У Владивостоці палав катер з людьми: дивіться відео

Катер згорів та потонув у бухті Міноносок: дивіться відео

