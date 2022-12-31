Во время атаки на Киев ранения получил журналист из Японии
Источник:Виталий Кличко
Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он также подтвердил, что в общей сложности сейчас известно о восьми пострадавших.
Внимание Путин в последний день года запустил ракеты по Украине: все о массированной атаке 31 декабря
При атаке на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики. В общей сложности уже 8 пострадавших,
– написал Кличко в телеграм-канале.
Ранее он сообщил об одном погибшем и 7 травмированных местных жителях в Соломенском районе Киева в результате российской ракетной атаки.
Отмечают, что при обстреле журналист находился в гостинице, в которую попала ракета.
Госпитализация японского журналиста: видео
Обновлено. По состоянию на 15:35 количество пострадавших в результате атаки на Киевскую область выросло до 11.
Советник МВД Антон Геращенко сообщил, что раненого японского журналиста зовут Ватару Секита. Он работает в издательстве Асахи Симбун.
Ватару Секита – журналист, получивший ранения во время атаки россиян / Фото Геращенко
Актуально о последствиях атаки на Киев
Российские ракеты целенаправленно летели в жилые массивы столицы. В Офисе президента показали ужасающие фото последствий прилетов. Известно, что оккупанты попали в Голосеевский и Печерский районы Киева.
В Киеве погиб пожилой мужчина и 8 пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один человек – в крайне тяжелом состоянии. Известно также, что во время обстрела столицы ранен журналист из Японии.
Последствия сегодняшней атаки Киева / Фото ОП