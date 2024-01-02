Во время атаки по Киеву ракета попала в больницу, где проходят реабилитацию военные

Россия совершила массированную ракетную и дроновую атаку 2 января. Известно, что враг попал в больницу, где проходят реабилитацию наши военные.

Утром 2 января враг нанес ракетный удар, использовав ракеты как воздушного, так и морского и наземного базирования. Известно, что одна из них попала в Киев в заведение, где проходят реабилитацию наши защитники.

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Ракета не взорвалась

Детальнее об этом рассказали в Командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Генерал-майору медицинской службы Анатолию Казмирчуку доложили, что российская ракета попала в одно из лечебных заведений, в котором на реабилитации раненые и травмированные украинские защитники. После этого он вместе с оперативной группой выехал на место происшествия.

Как выяснилось, часть здания повреждена. К счастью, ракета врага не взорвалась. В то же время ее часть, застрявшая в полу первого этажа, имела боевую часть.

Российская ракета попала в лечебное заведение / Фото Командование Медицинских сил ВСУ



Российская ракета попала в лечебное заведение / Фото Командование Медицинских сил ВСУ

Немедленно приняли решение об эвакуации тяжелораненых пациентов в другое лечебное учреждение. Остальные пациенты были переведены в безопасные места на территории лечебного учреждения, а также обеспечили их надлежащим уходом.

После этого за свою работу взялись саперы. Они изъяли боевую часть российской ракеты. Также удалось убрать все большие обломки ракеты благодаря слаженной работе специалистов.

Кроме того, крышу здания, поврежденную ракетой, накрыли специальной палаткой. Информации о пострадавших в результате обстрела медицинского учреждения не было.

По состоянию на вечер 2 января это медицинское учреждение, пострадавшее от российской атаки, работает в штатном режиме. В Командовании Медицинских сил ВСУ выразили благодарность заведению за оперативность, мужество и мотивированность.

Большинство ракет утром летели на Киев