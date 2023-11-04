Во время блэкаута мобильная связь будет ограничена: как общаться с родными

Готовясь к блэкауту, следует позаботиться о средствах связи. В частности о том, как вы будете общаться с родными, когда долгое время не будет электроэнергии.

PON-технология должна работать и без света, снабжая украинцев интернетом. Об этом в эфире Украинского радио сообщила Виктория Трощенко – член Нацкомиссии государственного регулирования в области электронных коммуникаций.

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Какие варианты советуют

Несмотря на длительную подготовку к следующей зиме, во время потенциальных отключений света возможности пользоваться мобильной связью будут ограничены. Лучшим выходом для того, чтобы оставаться на связи, является фиксированная связь, то есть обычный проводной интернет,

– говорится в материале.

Технология PON позволяет долго поддерживать связь, даже если нет электроэнергии. Для этого в квартиру следует проложить оптоволоконный кабель. А тем, кто будет полагаться на мобильную связь, рекомендуют читать информационные телеграм-каналы. Telegram потребляет немного трафика и позволит быть в курсе событий в стране. А вот видео просматривать в это время не стоит – это перегружает сеть.

Доверяйте официальным источникам, в частности, верифицированным аккаунтам представителей власти. Раньше россияне уже пугали многочасовыми отключениями света , но это фейк.

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Что будет с мобильной связью

Он зависит от количества абонентов, подключаемых к базовой станции. Так что если пользователей слишком много (например, когда исчез вай-фай и все перешли на мобильный), базовая станция перегружается. В этом случае связь исчезает.

Мобильная связь зависит и от погоды, и от застройки и других факторов. Она достаточно уязвима. Более устойчивой остается фиксированная связь. Операторы фиксированной связи – а это обычный проводной интернет – имеют технологии, которые требуют меньше действий для поддержки при отключении,

– говорит Виктория Трощенко.

Она предлагает поинтересоваться, перешел ли ваш оператор на технологию PON. Если да, то это позволит вам долго быть на связи, используя обычный павербанк.



Что купить на случай блэкаута / Инфографика 24 Канала

Советы на время блэкаута

24 Канал продолжает собирать советы, как пережить длительные отключения света. Читайте на нашем сайте, что делать, когда нет света, интернета и мобильной связи.