Во время массированной атаки по Запорожью мишенью россиян стало популярное место отдыха

Ночью 20 июня оккупационные войска в очередной раз атаковали наше государство. В Запорожской области мишенью агрессора стало популярное место отдыха.

Этой ночью Запорожье и пригород всколыхнула очередная массированная атака агрессора. Заметим, что мониторинговые группы сообщали около 8 пусков ракет С-300.

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Российские террористы массированно атаковали Запорожье

Мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха. К счастью, информация о пострадавших людях не поступала,

– отметил глава ОВА.

Также Малашко добавил, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий вражеских ударов.

Секретарь Запорожского горсовета в 6 утра написал, что после беспокойной громкой ночи по состоянию на утро ситуация в областном центре стабильная. Куртеев добавил, что люди и жилые дома не пострадали. Все коммунальные системы города в норме.

В Генштабе ВСУ сообщили, что по Запорожью и его окрестностям оккупантами выпустили 7 ракет С-300. Сейчас информация уточняется.

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Во Львове есть попадание в критическую инфраструктуру

Этой ночью взрывы прогремели и во Львовской области. Глава ОВА Максим Козицкий после отбоя тревоги рассказал, что, по предварительным данным, во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры.

К счастью, люди не пострадали. В результате вражеской атаки вспыхнул пожар. На месте работают все службы.