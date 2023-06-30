ФСБ получила задачу убить Пригожина, – Буданов

Владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин предпринял неудачную попытку вооруженного мятежа в России. Во время развертывания клоунады ФСБ получила задачу ликвидировать предводителя вагнеровцев.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Он добавил, что это сильно подняло настроение.

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Разведка знала о планах Пригожина

Любые действия, направленные на дестабилизацию внутри России, полезны для Украины, поэтому у меня было хорошее настроение,

– отметил Буданов.

Кроме того, он подтвердил, что об украинской военной разведке давно знала о намерениях совершить подобные действия внутри России. Мятеж Пригожина длился буквально 2 дня, поэтому каких-либо серьезных изменений на фронте не произошло.

Однако военно-космические войска России потеряли несколько единиц авиации.

"Мы не ожидаем появления ПИК "Вагнера" в Украине как отдельного субъекта, выполняющего собственные операции. И я считаю, что этот фактор для нас очень важен", - отметил глава ГУР.



