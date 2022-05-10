Во время оккупации Киевской области погибла журналистка Оксана Гайдар

В Киевской области погибла украинская журналистка Оксана Гайдар. Связь с журналисткой была потеряна 11 марта, когда часть Киевской области была под оккупацией российских военных.

О смерти журналистки стало известно лишь в мае

О гибели Оксаны Гайдар 10-го мая сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. По его словам, о смерти журналистки стало известно из сообщения Ларисы Вакульницкой в фейсбуке.

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Сообщается, что Гайдар погибла между 11 и 12 марта во время обстрела российской артиллерией села Шевченково Броварского района. Женщина погибла вместе с мамой Лидией.

Журналистка и блогер Оксана Гайдар погибла во время обстрела российской артиллерией села Шевченково Броварского района между 11 и 12 марта. О смерти коллеги стало известно на днях из сообщения Ларисы Вакульницкой в фейсбуке,

– написал Томиленко.

Последнее сообщение Гайдар сделала 11 марта

Томиленко сообщил, что последнее сообщение журналистки датировано 11 марта. Тогда она в твитере написала о ситуации в Киевской области и объявила, что удалит свой профиль.

"Со вчерашнего дня у нас нет света, еле работает интернет. Русня никому не дает выехать – стреляет по автомобилям и даже по велосипедам на смерть. Можно лишь тихо сидеть по домам. Гуманитарная катастрофа – вопрос максимум месяца. Твитер я удаляю, надеюсь, что еще увидимся. Все будет Украина!", – писала она.

Собкор "Українського тижня" в Париже Алла Лазарева была знакома с погибшей почти 40 лет и поддерживала связь во время войны. Она рассказала, что отправила Гайдар последнее сообщение 7 марта. Однако погибшая так и не прочла его.

Что известно о Гайдар

Сергей Томиленко сообщил, что Оксана Гайдар писала под псевдонимом Руда Пані. Сообщается, что она вместе с мужем и сыном проживала в Москве, но после начала полномасштабной войны вернулась в Украину.

Как сообщил Томиленко, Гайдар писала публикации на историческую тематику и разоблачала имперские амбиции российской власти.

Погибшая журналистка родилась и выросла в Киеве в семье журналиста. Ее отец Юрий Гайдар работал заместителем редактора "Спортивной газеты".

Как рассказала первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ, Гайдар работала в "Укринформе".

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