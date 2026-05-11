Оккупанты запустили "коммунистический" дрон во время "перемирия": видео сбивания
- Россияне во время "перемирия" активно используют ударные дроны на Лиманском направлении.
- За три дня "перемирия" было уничтожено 8 вражеских дронов, включая красный "коммунистический" дрон "Молния".
Россияне якобы "прекратили огонь" на фронте. Но на самом деле они только активизировали применение ударных дронов.
Речь прежде всего о Лиманском направлении. Об этом сообщает 24 Канал.
Что за "коммунистическую" "Молнию" запустили россияне?
Речь идет о дроне красного цвета.
Во время действия так называемого "прекращения огня" россияне активно применяют ударные БпЛА типа "Молния-2" в полосе ответственности 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго. Всего за три дня "перемирия" экипаж батареи перехватчиков уничтожил 8 ударных вражеских "крыльев". Среди них – "праздничная" коммунистическая "Молния",
– рассказали в бригаде.
Сбитие красного российского БпЛА: смотрите видео
Справка. Москва объявила "перемирие" до 11 мая, чтобы отпраздновать 9 мая. В эфире 24 Канала офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк заявил, что на отдельных участках враг и дальше давил на позиции Сил обороны Украины, поэтому обещанной тишины военные фактически не почувствовали.
Путин в ловушке
Политолог Артем Бронжуков в разговоре с 24 Каналом предположил: для Путина война в Украине стала обузой. И поэтому есть только два варианта – или замораживать боевые действия, или проводить масштабную мобилизацию.