Во время ракетной атаки на Украину воздушное пространство Польши пересек неизвестный объект

С утра во время массированного обстрела Украины в воздушное пространство Польши вошел неидентифицированный летательный объект. В Польше заявили, что он пересек воздушное пространство со стороны Украины.

Об инциденте сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Республики Польша.

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Воздушное пространство Польши пересек неизвестный объект

В ВС Польши сообщили, что утром 29 декабря в их воздушное пространство со стороны Украины вошел неопознанный воздушный объект. Он был виден на радарах ПВО, однако впоследствии сигнал исчез.

Утром в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной вошел неопознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны. В соответствии с действующим порядком оперативный командующий Вооруженными Силами мобилизовал имеющиеся силы и средства,

– сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Жители Люблинщины видели объект в небе

Радио RMF сообщило, что жители гмины Долгобычев на Люблинщине видели в небе неизвестный объект в момент, когда за ним наблюдали силы ПВО.

Свидетели сообщают, что слышали шум и свист. Этот объект походил на ракету и двигался на запад.

Впоследствии стало известно, что неизвестный объект видели многие жители Грубешевского, Томашовского и Замосковского уездов.

Польская полиция ищет объект, который мог упасть

В настоящее время солдаты и полицейские проводят поиски предполагаемого объекта в районе гмины Комарув – города к юго-востоку от Замостья.

Поиски ракеты продолжаются. Жители Сосновы-Дембовой и Крачева видели, как что-то летело – по их словам, это была ракета, словно она летела на север,

– рассказала журналисту RMF FM бургомистр коммуны Комарув Веслава Сеньковская.

Она добавила, что в операцию привлечены офицеры в форме и с большим количеством техники.

Поиски продолжаются, дроны проверяют и наблюдают. Теперь они перемещаются в другую часть, северо-восточную,

– сказала она.

Однако никакой информации о взрыве не было. Поэтому RMF предположило, что это могло быть "только мгновенное нарушение нашего воздушного пространства и этот неузнаваемый объект вернулся в Украину".

Мы находимся в постоянном контакте с жандармерией и Главным управлением полиции. Мы получили информацию о том, что неизвестный объект появился на радаре возле Грубешува, а затем скрылся. У нас нет подтверждения того, что он упал в нашем воеводстве,

– сообщил Люблинский воевода Кшиштоф Коморский.

Стоит отметить, что недалеко от Пшеводова, где год назад взорвалась ракета, прилетевшая со стороны Украины.