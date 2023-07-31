Во время спасательной операции в Кривом Роге произошел обвал дома
Источник:МВД
Россияне нанесли удар по дому в Кривом Роге. Во время спасательной операции часть здания рухнула.
Момент обрушения дома, в который попала российская ракета, попал на видео. К счастью, когда часть конструкции рухнула, спасатели смогли отскочить.
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В Кривом Роге обрушилась часть дома, в который попали россияне
В МВД показали кадры спасательной операции в Кривом Роге, которые попали в объектив камеры съемочной группы "ОКНА".
На видео видно, как конструкция рухнула. К счастью, жильцы дома и журналисты были на безопасном расстоянии. По словам министерства, спасатели, которые разбирали завалы, успели отскочить, когда часть дома упала.
Просим держаться подальше от места, где проводятся спасательные работы, ведь, кроме возможного повторного обстрела, может произойти обвал здания или взрыв. Кроме того, не игнорируйте требования правоохранителей, не мешайте работе спецслужб и помните о собственной безопасности. Все новости вы сможете узнать впоследствии из официальных источников,
– подчеркнули в МВД.
Среди погибших ребенок: что известно об обстреле Кривого Рога
- 31 июля около 9 утра российские военные нанесли по Кривому Рогу 2 ракетных удара.
- Оккупанты ударили по девятиэтажному жилому дому на 4 подъезда и по четырехэтажному зданию учебного заведения.
- Из-за атаки по жилому дому погибли 4 человека, из которых 10-летний ребенок. Также известно о 53 пострадавших. К сожалению, количество погибших еще может возрасти, ведь разбор завалов продолжается.
- Всего самостоятельно из поврежденной многоэтажки выбралось почти 150 жителей. Еще тридцати помогли выйти на улицу спасатели.
- Относительно учебного заведения известно, что там произошло разрушение со 2 по 4 этажи. Известно, что там получили ранения 3 человека.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия, вероятно, атаковала Кривой Рог баллистикой.
- При процессуальном руководстве Криворожской центральной окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.