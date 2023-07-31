Во время спасательной операции в Кривом Роге произошел обвал дома

Россияне нанесли удар по дому в Кривом Роге. Во время спасательной операции часть здания рухнула.

Момент обрушения дома, в который попала российская ракета, попал на видео. К счастью, когда часть конструкции рухнула, спасатели смогли отскочить.

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В Кривом Роге обрушилась часть дома, в который попали россияне

В МВД показали кадры спасательной операции в Кривом Роге, которые попали в объектив камеры съемочной группы "ОКНА".

На видео видно, как конструкция рухнула. К счастью, жильцы дома и журналисты были на безопасном расстоянии. По словам министерства, спасатели, которые разбирали завалы, успели отскочить, когда часть дома упала.

Просим держаться подальше от места, где проводятся спасательные работы, ведь, кроме возможного повторного обстрела, может произойти обвал здания или взрыв. Кроме того, не игнорируйте требования правоохранителей, не мешайте работе спецслужб и помните о собственной безопасности. Все новости вы сможете узнать впоследствии из официальных источников,

– подчеркнули в МВД.

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