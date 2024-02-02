Во время тревоги оккупанты ударили по Полтавщине

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. Вечером 2 февраля оккупанты атаковали Полтавскую область.

Воздушная тревога на территории Полтавской области была объявлена в 21:55. Она продолжалась до 22:14. Впоследствии в Полтавской ОВА сообщили, что за это время враг атаковал область.

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К сожалению, по предварительным данным, попадание в Миргородском районе. К счастью, никто не пострадал.

Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. В последней воздушной тревоге в области слышали звуки взрывов. По предварительной информации есть попадания в Миргородском районе. К счастью, пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

Уровень ракетной угрозы – очень высок

Украинцев призывают оперативно реагировать на уведомление тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит уведомление об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь. Тем более что уровень угрозы – очень высок.

Вечером 31 января Россия увеличила свое ракетное присутствие в Черном море. Враг вывел 2 российских фрегата и 1 малый ракетный корабль. Суммарный залп может достигать 24 "Калибров".

Кроме того, оккупанты регулярно атакуют Украину "Калибрамы".