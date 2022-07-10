Во время тревоги в Харькове слышали взрывы: местные сообщают о пожаре

10 июля 2022 , 03:47
Читати новину українською

Во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Известно, что в городе загорелся пожар.

Тревогу в городе объявили в 03:12 9 июля. О взрывах сообщили ориентировочно в 03:28 – то есть через 15 минут после сирен. 

Заметьте В Кривой Рог прилетели 12 ракет из "Ураганов", а по Николаеву – осколочные снаряды из С-300

В Харькове снова взрывы

Взрывы в Харькове,
– сообщило Суспільне

Предварительно, как сообщили в телеграм-канале "Харьков Life", на месте "прилета" возник пожар. 

Следует вспомнить, что людей призывают во время тревоги находиться в укрытиях. Только в 03:55 в городе объявили об отбое воздушной тревоги.

Стоит отметить, что в Днепре и Запорожье воздушной тревоги не было, однако там люди слышали несколько взрывов. Скорее всего – работу системы ПВО. 

Кратко о последних новостях из Харькова

Смотрите также – россияне разбомбили известное высшее учебное заведение Харькова: видео

 

Автор: Діана Квасневська