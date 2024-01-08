Во время воздушной тревоги в Днепре раздались взрывы

В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы. Наши военные предупреждали, что в направлении города движется скоростная цель.

Перед этим воздушные силы предупредили о пусках ракет врагом. Наши военные предупредили о взлете Ту-95МС, который может атаковать ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55

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Что известно о взрывах в Днепре

После объявления воздушной тревоги Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что группа ракет летит через Харьковскую область на Днепропетровщину.

Впоследствии они зафиксировали скоростную цель, которая двигалась в сторону Днепра. Согласно данным Суспильного, взрывы в городе прогремели ориентировочно в 6:43 8 января.

Следует отметить, что журналисты сообщили о повторных взрывах в пригороде Днепра ориентировочно в 6:51 8 января.

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