Во время вражеских обстрелов погиб сотрудник аэропорта в Херсонской области

19 мая 2022 , 09:51
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Продолжаются 85 сутки решительного противостояния Украины российским захватчикам. Сложная ситуация остается в Херсонской области.

Пытаясь закрепиться на занятых позициях в регионе, российские оккупанты продолжают обстреливать территории. Во время вражеского огня погиб сотрудник местного аэропорта. Об этом сообщили собственные источники в Херсонской областной военно-гражданской администрации.

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Актуальная ситуация в Херсонской области

Представитель Херсонской ОВА рассказал 24 каналу, что в результате вражеских обстрелов были повреждены дома в Чернобыевке – в одном из них вспыхнул пожар. К сожалению, от вражеского огня погиб сотрудник местного аэропорта.

Критической остается ситуация в селах, граничащих с соседними регионами Украины. В области сообщают о разрушенных домах, заминированных дорогах, мостах и полях. Кроме того, российские оккупанты заблокировали въезды и выезды из Херсона, обстреливают эвакуационные колонны.

По сообщению от Херсонской ОВ, стабильно критической остается ситуация во временно оккупированных населенных пунктах таких территориальных общин:

  • Великоалександровской;
  • Высокопольской;
  • Станиславской;
  • Нововоронцовской;
  • Калиновской.

Там, по словам представителя областной военно-гражданской администрации, во многих селах уже около двух месяцев нет света и воды.

Последние новости из Херсонской области: кратко

  • 17 мая стало известно, что российский снайпер убил волонтера Антона Кушнира. Мужчина вывозил людей с временно оккупированных территорий Херсонской области в Николаев. Выстрелом в голову изверг унес жизнь волонтера, который как раз эвакуировал на авто двух женщин.
  • Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал 24 каналу, что российские оккупанты арестовывают гражданских просто за то, что они им не нравятся. Задерживают людей даже за слово "орки", или же из-за того, что находят в их телефонах приложение "Дия". Арестованных удерживают прежде всего в СИЗО Херсона.
  • Вместе с тем в области действует активное партизанское движение. Местное "подполье"  распространяет листовки, где обещает финансовое вознаграждение за голову предателя Украины, коллаборанта Кирилла Стремоусова.

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Автор: Сергій Зятюк