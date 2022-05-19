Во время вражеских обстрелов погиб сотрудник аэропорта в Херсонской области

Продолжаются 85 сутки решительного противостояния Украины российским захватчикам. Сложная ситуация остается в Херсонской области.

Пытаясь закрепиться на занятых позициях в регионе, российские оккупанты продолжают обстреливать территории. Во время вражеского огня погиб сотрудник местного аэропорта. Об этом сообщили собственные источники в Херсонской областной военно-гражданской администрации.

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Актуальная ситуация в Херсонской области

Представитель Херсонской ОВА рассказал 24 каналу, что в результате вражеских обстрелов были повреждены дома в Чернобыевке – в одном из них вспыхнул пожар. К сожалению, от вражеского огня погиб сотрудник местного аэропорта.

Критической остается ситуация в селах, граничащих с соседними регионами Украины. В области сообщают о разрушенных домах, заминированных дорогах, мостах и полях. Кроме того, российские оккупанты заблокировали въезды и выезды из Херсона, обстреливают эвакуационные колонны.

По сообщению от Херсонской ОВ, стабильно критической остается ситуация во временно оккупированных населенных пунктах таких территориальных общин:

Великоалександровской;

Высокопольской;

Станиславской;

Нововоронцовской;

Калиновской.

Там, по словам представителя областной военно-гражданской администрации, во многих селах уже около двух месяцев нет света и воды.

Последние новости из Херсонской области: кратко

17 мая стало известно, что российский снайпер убил волонтера Антона Кушнира. Мужчина вывозил людей с временно оккупированных территорий Херсонской области в Николаев. Выстрелом в голову изверг унес жизнь волонтера, который как раз эвакуировал на авто двух женщин.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал 24 каналу, что российские оккупанты арестовывают гражданских просто за то, что они им не нравятся. Задерживают людей даже за слово "орки", или же из-за того, что находят в их телефонах приложение "Дия". Арестованных удерживают прежде всего в СИЗО Херсона.

Вместе с тем в области действует активное партизанское движение. Местное "подполье" распространяет листовки, где обещает финансовое вознаграждение за голову предателя Украины, коллаборанта Кирилла Стремоусова.

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