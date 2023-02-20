Во время встречи Байден обнял Зеленского: в сети показали щемящее фото

20 февраля 2023, 12:54
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Президент США Джо Байден во время неанонсированного визита в Киев 20 февраля встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. В сети показали щемящие фото с момента встречи.

Фотографы зафиксировали, как американский лидер занял Владимира Зеленского.  

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Отметим, что в твиттере американский лидер отметил, что находится в Киеве, чтобы "подтвердить непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".


Байден с Зеленским в Киеве / Фото УП

Несмотря на то, что визит не был анонсирован, украинцы приятно удивлены и тронуты мощной поддержкой американцев. Чего не скажешь о россиянах, у них началась массовая истерия: оккупанты призывают бомбить Киев, "ударить ядеркой", запустить "Кинжалы".

Визит Байдена в Киев: главное

  • Президент США приехал в Киев и встретился с президентом Украины и его командой, чтобы обсудить расширенную поддержку Украины, сообщили в Белом доме.
  • Кроме того, Байден объявил новый пакет помощи , в который вошли артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения.
  • Также в течение недели Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против России.

Автор: Анастасія Лукашевська