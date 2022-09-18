Из-за землетрясения на Тайване упал потолок школьного спортзала: там были дети – шокирующее видео

В юго-восточной части Тайваня 18 сентября произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Из-за стихии обрушился потолок в спортзале одной из школ.

Землетрясение на Тайване повредило немало объектов инфраструктуры, среди которых и школы, пишет 24 канал. Жуткая стихия едва не унесла жизни многих детей, занимавшихся в спортивном зале.

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Обломки мгновенно накрыли нескольких человек

Журналист Сирадж Нурани опубликовал в твиттере видео, как землетрясение застало детей в спортзале. Дети занимались на кортах для бадминтона и на несколько секунд замерли, словно ожидали опасности.

Вдруг потолок здания начал обрушиваться на тех, кто находился в спортзале. На жутких кадрах заметно, как обломки мгновенно накрыли нескольких людей, которые первыми пытались уйти от удара.

Остальным людям, которые располагались подальше от места, где началось обрушение потолка, якобы удалось спастись. Пока нет информации ни о пострадавших, ни о погибших в результате обвала крыши спортзала.

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Журналист написал в сообщении, что у побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2. Заметим, что геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 7,2 на глубине 10 км.

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