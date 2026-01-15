Во всех областях должны сократить потребление электроэнергии: на чем будут экономить
- Местные власти всех регионов Украины должны сократить потребление электроэнергии, в частности ограничив наружное освещение улиц, зданий и территории.
- Контроль за выполнением решений по экономии электроэнергии осуществляет министр энергетики Денис Шмыгаль, линия 112 работает круглосуточно для приема сообщений.
Местные власти во всех регионах Украины должны в ближайшее время сократить потребление электроэнергии, в частности путем ограничения наружного освещения улиц.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Смотрите также Цель России – сделать Киев непригодным для жизни, – NYT
Как будут ограничивать потребление электроэнергии в Украине?
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной регулярными российскими обстрелами и неблагоприятными погодными условиями, потребление электроэнергии во всех регионах Украины сократят.
Юлия Свириденко заявила, что все областные военные администрации, а также Киевская городская военная администрация имеют сутки для осуществления вышеупомянутых мероприятий в их регионах.
По словам украинского премьера, будут осуществлять это путем ограничения наружного освещения зданий и территорий, подсветки рекламы, а также уменьшения избыточного уличного освещения.
Она отметила, что правительство, энергетики и все необходимые службы круглосуточно работают для решения ситуации, контроль за выполнением решений осуществляет министр энергетики Денис Шмыгаль.
Круглосуточно работает Линия 112 в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения,
– резюмировала высокопоставленная чиновница.
Какая ситуация в энергетике сейчас?
- Напомним, 15 января разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове. Известно, что сотни тысяч людей в городе остались без света и отопления.
- В то же время ситуация в Киеве и области остается самой сложной. Возвращение к прогнозируемым графикам отключений света произойдет после стабилизации энергосистемы.
- К слову, всего с начала нынешнего отопительного сезона СБУ задокументировала 256 воздушных атак на энергообъекты и системы теплоснабжения Украины.