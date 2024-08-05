Во всех регионах Украины объявляли воздушную тревогу: оккупанты поднимали МиГ-31К

По всей Украине вечером 5 августа звучали сигналы воздушной тревоги. Опасность объявляли из-за взлета в небо вражеского МиГ-31К.

Российские захватчики не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Подчеркнем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

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