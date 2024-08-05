Во всех регионах Украины объявляли воздушную тревогу: оккупанты поднимали МиГ-31К
По всей Украине вечером 5 августа звучали сигналы воздушной тревоги. Опасность объявляли из-за взлета в небо вражеского МиГ-31К.
Российские захватчики не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Подчеркнем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.
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Отбой угрозы. Кроме Харьковской и Донецкой областей, В областях Украины начались отбои. В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!, По областям Украины распространилась воздушная тревога.
– сообщили в ПС.
– говорится в сообщении.
Отбой угрозы. Кроме Харьковской и Донецкой областей,
В областях Украины начались отбои.
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины.
Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!,
По областям Украины распространилась воздушная тревога.