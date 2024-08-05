Во всех регионах Украины объявляли воздушную тревогу: оккупанты поднимали МиГ-31К

5 августа 2024, 18:15
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По всей Украине вечером 5 августа звучали сигналы воздушной тревоги. Опасность объявляли из-за взлета в небо вражеского МиГ-31К.

Российские захватчики не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Подчеркнем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

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18:29, 05 августа

Отбой угрозы. Кроме Харьковской и Донецкой областей,
– сообщили в ПС.

18:29, 05 августа

В областях Украины начались отбои.

18:13, 05 августа

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины.

Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!,
– говорится в сообщении.

18:13, 05 августа

По областям Украины распространилась воздушная тревога.

Автор: Ірина Марціяш