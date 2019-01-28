Во сколько обойдется рассрочка квартиры во Львове: инфографика

Покупка квартиры в рассрочку является довольно популярным вариантом приобретения жилья среди тех украинцев, кто не может себе позволить оплатить сразу 100% стоимости желаемой недвижимости.

Журналисты 24 канала узнали о преимуществах и недостатках такого способа приобретения жилья.

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Большинство предложений по рассрочке оплаты за жилье является беспроцентными и это, в основном, свидетельствует о надежности застройщика. Самым популярным среди покупателей является рассрочка на время строительства с первоначальным взносом в размере 50% от стоимости жилья.

Есть также варианты, когда застройщики предлагают приобрести квартиру со сроком выплат 2, 3, 5 или даже 10 лет с первым взносом от 10-20%.

Остановившись на покупке квартиры в рассрочку, стоит знать о всех преимуществах и недостатках такого способа оплаты.

Как меняются цены на квадратные метры при покупке квартиры в рассрочку?

На примере приобретения однокомнатной квартиры во Львове, как могут отличаться цены на квадратные метры в случае 100-процентной оплаты и покупки в рассрочку сроком на 3 года.

Цена также отличается в зависимости от того, на каком этаже вы хотите приобрести недвижимость. На "непопулярных" первых и последних этажах квартиры, как правило, дешевле.

Например, стоимость однокомнатной площадью примерно 35-40 квадратных метров на первом или последнем этаже в новостройке в близком к центру Лычаковском районе Львова составляет примерно 455 тысяч гривен.

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При условии 100%-ной оплаты застройщик предлагает цену 11 400 гривен за метр квадратный. При покупке этой же квартиры в рассрочку на 3 года, стоимость метра квадратного возрастет до 13 200 гривен.

На популярных средних этажах такая же квартира обойдется дороже – в 505 тысяч гривен.

При 100-процентной оплате метр квадратный в ней будет стоить 13 150 гривен, а в случае покупки в рассрочку цена за квадрат возрастет до 14 900 гривен.

Покупка 1-комнатной квартиры во Львове в рассрочку на 3 года: инфографика

Больше о покупке жилья в рассрочку читайте в материале: Собственная квартира за 3 года: вся правда о рассрочка

А вы планируете в этом году покупать недвижимость?