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      Во сколько обойдется рассрочка квартиры во Львове: инфографика

      9 Читати новину українською
      Покупка квартиры в рассрочку
      Покупка квартиры в рассрочку / Коллаж 24 канала

      Покупка квартиры в рассрочку является довольно популярным вариантом приобретения жилья среди тех украинцев, кто не может себе позволить оплатить сразу 100% стоимости желаемой недвижимости.

      Журналисты 24 канала узнали о преимуществах и недостатках такого способа приобретения жилья.

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      Большинство предложений по рассрочке оплаты за жилье является беспроцентными и это, в основном, свидетельствует о надежности застройщика. Самым популярным среди покупателей является рассрочка на время строительства с первоначальным взносом в размере 50% от стоимости жилья.

      Есть также варианты, когда застройщики предлагают приобрести квартиру со сроком выплат 2, 3, 5 или даже 10 лет с первым взносом от 10-20%.

      Остановившись на покупке квартиры в рассрочку, стоит знать о всех преимуществах и недостатках такого способа оплаты.

      Как меняются цены на квадратные метры при покупке квартиры в рассрочку?

      На примере приобретения однокомнатной квартиры во Львове, как могут отличаться цены на квадратные метры в случае 100-процентной оплаты и покупки в рассрочку сроком на 3 года.

      Цена также отличается в зависимости от того, на каком этаже вы хотите приобрести недвижимость. На "непопулярных" первых и последних этажах квартиры, как правило, дешевле.

      Например, стоимость однокомнатной площадью примерно 35-40 квадратных метров на первом или последнем этаже в новостройке в близком к центру Лычаковском районе Львова составляет примерно 455 тысяч гривен.

      Читайте также: Жилье в лизинг: когда это заработает в Украине и на каких условиях

      При условии 100%-ной оплаты застройщик предлагает цену 11 400 гривен за метр квадратный. При покупке этой же квартиры в рассрочку на 3 года, стоимость метра квадратного возрастет до 13 200 гривен.

      На популярных средних этажах такая же квартира обойдется дороже – в 505 тысяч гривен.

      При 100-процентной оплате метр квадратный в ней будет стоить 13 150 гривен, а в случае покупки в рассрочку цена за квадрат возрастет до 14 900 гривен.

      Покупка 1-комнатной квартиры во Львове в рассрочку на 3 года: инфографика

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      Больше о покупке жилья в рассрочку читайте в материале: Собственная квартира за 3 года: вся правда о рассрочка

      А вы планируете в этом году покупать недвижимость?

       
       
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      Теги: Покупка недвижимости Цены на недвижимость Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Первичный рынок недвижимости Инфографика Деньги Новости Львова Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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