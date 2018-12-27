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      Во время военного положения не были введены важные меры, – эксперт

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      В Украине завершено военное положение
      В Украине завершено военное положение / Фото из открытых источников

      Введение и завершение военного положения в Украине соответствует типичному поведению украинской власти: шаг вперед – два назад. Похоже, для украинской власти реально войны нет.

      Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Игорь Лосев.

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      По словам специалиста, во время военного положения не были введены такие меры, как ограничение деятельности антиукраинских политических партий и СМИ. В частности, весь этот период продолжалась бешеная антиукраинская пропаганда, а путинские агенты в парламенте призывали к так называемому миру с Россией, а на самом деле – капитуляции.

      Также, отмечает Лосев, не было заметно усиленных военных патрулей и размещения патриотических плакатов вроде: "Смерть российским оккупантам!", "Долой российского агрессора!"

      Украина жалуется, что Запад нам не помогает. Между тем Запад нас подозревает в том, что мы не столько воюем с Россией, сколько пытаемся договориться с Путиным. На Западе хорошо знают, что крупные российские активы, бизнес до сих пор есть в Украине. Сначала мы должны ввести санкции. Из 24 облэнерго – 11 принадлежат одному из ближайших соратников Путина, российскому генералу ФСБ Бабакову. И он это не скрывает,
      – отмечает Игорь Лосев.

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      Как отмечает эксперт, во время войны собственность агрессора конфискуется. По мнению Лосева, такое положение вещей сложилось в связи с тем, что некоторые украинские чиновники сами имеют предприятия в России. Запад это видит, там хорошая финансовая разведка, поэтому не спешит помогать. Кроме того, считает специалист, на Западе могут отказаться от помощи Украине, поскольку торговля с РФ, в частности импорт в Украину, растет. Хотя эти товары мы можем закупить в других странах.

      Напомним, военное положение в 10 областях Украины начало действовать с 26 ноября. Произошло это из-за нападения России на украинские корабли вблизи Керченского пролива. Кроме того, по этой же причине 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет – запрет должен был действовать в течение периода действия военного положения в Украине. 26 декабря в Украине прекратил действовать режим военного положения.

      26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о введении санкций в отношении РФ. Решено поддержать введение санкций, прежде всего, относительно юридических и физических лиц – российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины. Кроме этого, СНБО ввел санкции против организаторов "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года и незаконного удерживания их в российских СИЗО.

      Почему Украина вводила военное положение? 25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-ти областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Что такое военное положение? Видео

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Конфликт в Азовском море СНБО Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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