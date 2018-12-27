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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ

      Під час воєнного стану не були введені важливі заходи, – експерт

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      В Україні завершено воєнний стан
      В Україні завершено воєнний стан / Фото з відкритих джерел

      Введення і завершення воєнного стану в Україні відповідає типовій поведінці української влади: крок уперед – два назад. Схоже, для української влади реально війни немає.

      Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Ігор Лосєв.

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      За словами фахівця, під час воєнного стану не були введені такі заходи, як обмеження діяльності антиукраїнських поличних партій і ЗМІ. Зокрема, весь цей період продовжувалася шалена антиукраїнська пропаганда, а путінські агенти в парламенті закликали до так званого миру з Росією, а насправді – капітуляції.

      Також, зазначає Лосєв, не було помітно посилених військових патрулів і розміщення патріотичних плакатів на кшталт: "Смерть російським окупантам!", "Геть російського агресора!"

      Україна скаржиться, що Захід нам не допомагає. Натомість Захід нас підозрює в тому, що ми не стільки воюємо з Росією, скільки намагаємося домовитися з Путіним. На Заході добре знають, що великі російські активи, бізнес досі є в Україні. Спочатку ми повинні запровадити санкції. З 24 обленерго – 11 належать одному з найближчих соратників Путіна, російському генералові ФСБ Бабакову. І він це не приховує,
      – наголошує Ігор Лосєв.

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      Як зауважує експерт, під час війни власність агресора конфіскується. На думку Лосєва, такий стан речей склався у зв’язку з тим, що деякі українські можновладці самі мають підприємства в Росії. Захід це бачить, там добра фінансова розвідка, тому не поспішає допомагати. Крім того, вважає фахівець, на Заході можуть відмовитися від допомоги Україні, оскільки торгівля з РФ, зокрема імпорт до України зростає. Хоча ці товари ми можемо закупити в інших країнах.

      Нагадаємо, воєнний стан у 10 областях України почав діяти з 26 листопада. Сталося це через напад Росії на українські кораблі поблизу Керченської протоки. Крім того, з цієї ж причини 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років – заборона мала діяти протягом періоду дії воєнного стану в Україні.  26 грудня в Україні припинив діяти режим воєнного стану.

      26 грудня Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо РФ. Вирішено підтримати запровадження санкцій, насамперед, щодо юридичних та фізичних осіб – російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України. Крім цього, РНБО ввела санкції проти організаторів "виборів" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також щодо військових, суддів і правоохоронців, причетних до незаконного захоплення українських моряків під час акту агресії РФ проти України поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року і незаконного утримування їх у російських СІЗО.

      Чому Україна запроваджувала воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Що таке воєнний стан? Відео

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Володимир Путін Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі РНБО Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
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