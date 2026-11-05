Будет ли в Киеве вода во время отключений электроэнергии: что происходит с водоканалом в преддверии суровой зимы

Киев столкнулся с проблемой, о которой во время отключений света задумываются не сразу: вместе с электроэнергией в домах может пропасть и вода. И дело не только в том, что без питания останавливаются насосы. Даже после восстановления электроснабжения водоснабжение не возобновляется мгновенно, а длительное отключение электричества может создать дополнительные проблемы для всей системы.

В ноябре 2026 года Киев столкнулся с проблемой, о которой во время отключений света задумываются не сразу: вместе с электроэнергией в домах может пропасть и вода. И дело не только в том, что без питания останавливаются насосы.

Даже после восстановления электроснабжения водоснабжение не возобновляется мгновенно, а длительное отключение электричества может создать дополнительные проблемы для всей системы.

Обеспечить бесперебойную работу системы только с помощью генераторов непросто. Они не всегда способны покрыть потребности мощного оборудования, а электроэнергия от резервных источников обходится значительно дороже. К тому же часть работ по подключению генераторов, вероятно, завершится только весной 2027 года.

На фоне новых перебоев с водой 5 ноября возникает вопрос, насколько столица Украины готова к длительным отключениям электроэнергии, почему резервное питание до сих пор не решает проблему, а главное – почему проблема в очередной раз возникла неожиданно и сможет ли Киев избежать остановки водоснабжения зимой, – далее в материале 24 Канала.

Длительные отключения света могут оставить Киев без воды

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру создают для Киева риск одновременной потери электро- и водоснабжения. Во время масштабных отключений электроэнергии в столице уже фиксировали перебои с подачей воды, а в отдельных районах электроэнергии не было более суток.

Президент Владимир Зеленский назвал ситуацию в Киеве особенно сложной: многочасовые отключения света и воды ощущают на себе как жители, так и предприятия.

Из-за повторных обстрелов и воздушных тревог ремонтные бригады не всегда могут работать непрерывно. Поэтому глава государства поручил правительству и правоохранительным органам подготовить меры в отношении компаний, которые отстают от графиков восстановления инфраструктуры.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире "РанокLIVE" пояснил, что отключения на 2–3 часа не должны вызвать критических проблем. Однако если насосы не будут работать уже 8–10 часов, водоснабжение может прекратиться. Даже после восстановления электроснабжения для возобновления подачи воды потребуется еще примерно три часа стабильного питания.

Почему проблемы с канализацией могут остановить водоснабжение

Стабильность водоснабжения зависит не только от насосов, подающих воду в дома, но и от работы канализации. Если сети не смогут отводить стоки, это может повлиять и на подачу воды потребителям.

Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк пояснил в комментарии 24 Канала, что не располагает достаточной информацией для оценки готовности столицы к длительным отключениям электроэнергии.

Эксперт отмечает, что одной из причин перебоев могла быть зависимость водоснабжения от работы канализационных насосов – если подавать воду при неисправной системе водоотведения, сточные воды могут оказаться на улицах.

Поэтому здесь как раз и заключается тот момент, что перед тем, как отключать воду, нужно отключать канализацию,

– пояснил Павлюк.

Почему генераторы не могут полностью заменить электроснабжение для водоканала

Один из главных вопросов подготовки столицы к зиме – сможет ли "Киевводоканал" работать во время длительных отключений электроэнергии благодаря резервному питанию.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев признал, что генераторы не способны полностью обеспечить потребности водопроводной системы из-за ее значительной мощности. В то же время город работает над резервным питанием централизованных сетей. Первый этап предусматривает установку электростанций общей мощностью 16 МВт, в частности для критически важных объектов водоотведения.

Святослав Павлюк пояснил, что насосы на водопроводных и очистных сооружениях часто имеют мощность мегаваттного класса. Поэтому для их работы требуются большие генераторы, а даже с таким оборудованием не всегда удается поддерживать давление на уровне, который обеспечивает централизованная сеть.

То есть технически можно обеспечить такую мощность генераторов, чтобы полностью запускать системы водоканала. И это можно сделать. Но это долго и дорого,

– подчеркнул эксперт.

Дополнительная проблема – стоимость электроэнергии. По оценке Павлюка, электроэнергия, вырабатываемая генераторами, обходится "Водоканалу" значительно дороже, чем сетевая.

Следовательно, для длительной работы генераторов требуются дополнительные средства на топливо и обслуживание, которые не предусмотрены в действующих тарифах.

Почему задерживается подготовка резервного питания для "Киевводоканала"

Вопрос обеспечения водоканала генераторами поднимался еще до начала отопительного сезона. В конце октября 2025 года Киевсовет выделил 450 миллионов гривен на приобретение альтернативных источников питания. Тогда же мэр Виталий Кличко подчеркивал необходимость оснастить системы водоснабжения и водоотведения резервным питанием.

Однако, как отмечает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, средства не удалось своевременно освоить, а запуск оборудования отложили.

По данным Prozorro, во второй половине сентября 2026 года "Киевводоканал" заключил 13 договоров на обустройство резервного питания для 13 насосных станций общей стоимостью 615,64 миллиона гривен. Договоры были подписаны с одним подрядчиком без проведения открытых конкурсных торгов.

Согласно условиям контрактов, работы и подключение оборудования продлятся до конца марта – апреля 2027 года. То есть новые системы не успеют полноценно заработать до окончания текущего отопительного сезона.

Необходимо разработать проект, закупить и доставить технику, смонтировать ее и запустить в работу. По словам Павлюка, в конце августа правительство сообщало о 24 миллиардах гривен, уже потраченных на планы энергетической устойчивости, тогда как их общую стоимость оценивали примерно в 300 миллиардов гривен.

То есть речь не идет о поиске виновных или невиновных, просто это очень сложно, потому что водоканалы – это огромные сооружения, огромные трубы, огромные насосы, задвижки и так далее. Все это большое, все это инерционно. Это не то, что можно просто пойти в магазин и купить,

– отметил эксперт.

Кроме того, на рынке может не хватить генераторов нужной мощности, что затрудняет быстрое оснащение водоканала.

Правительство передаст Киеву еще 10 генераторов для работы водоканала

На фоне проблем с резервным питанием правительство решило дополнительно обеспечить столицу генераторами. Киев должен получить 10 установок для водоканала, еще 21 генератор планируют передать 12 общинам в других регионах.

Оборудование закупается за счет резервного фонда в рамках программы обеспечения общин мобильной генерацией. Правительство подчеркивает необходимость резервного питания как для водопроводных сетей, так и для систем водоотведения.

Работникам водоканалов будут платить дополнительно за восстановление инфраструктуры.

Программа будет действовать с ноября до окончания отопительного сезона. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий пояснил, кто получит дополнительные средства.

Именно энергетики, коммунальщики, работники водоснабжения и водоотведения, жилищно-коммунального сектора, железнодорожники будут получать с сегодняшнего дня 30 тысяч гривен в дополнение к своей заработной плате – именно те, кто непосредственно участвует в восстановительных работах,

– отметил он.

Какова ситуация с водой в Киеве 5 ноября и можно ли избежать перебоев

5 ноября 2026 года "Киевводоканал" сообщил о перебоях с водоснабжением во всех районах столицы из-за аварийных отключений электроэнергии на объектах предприятия.

Специалисты водоканала совместно с энергетиками работали над восстановлением услуги. Около 15:00 мэр Виталий Кличко сообщил, что давление в системе постепенно нормализуется, а воду возвращают в районы, где возникли перебои.

Аварийная ситуация возникла в результате вражеской атаки на энергосистему Украины и повреждения энергетического оборудования, которое подает электроэнергию, в том числе и в Киев,

– пояснил городской голова.

Во время перебоев жители столицы могут набрать питьевую воду в бюветах. Расположение ближайших пунктов можно найти на электронной карте бюветов Киева.

Святослав Павлюк считает, что технически обеспечить "Водоканал" резервным питанием возможно. Почему это необходимо: заблаговременное планирование, оборудование соответствующей мощности и средства на его установку и эксплуатацию.