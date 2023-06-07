Николаев может остаться без воды: в области под угрозой подтопления 13 населенных пунктов

После подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами Николаевской области вырос уровень воды. Подтопление чревато 13 населенными пунктами.

Кроме этого, поднятие уровня воды повлекло за собой повреждение мостов. Стоит отметить, что Николаев расположен в более чем 100 километрах от разрушенной Каховской ГЭС и стоит на другой реке – на Южном Буге.

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Вода подходит к остановкам

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о подъеме воды в городе.

На Намыве в самой низкой точке пляжа вода подходит к остановкам общественного транспорта. Чтобы не шла дальше на проезжую часть и в дома – укрепляем берег. Техника и коммунальщики работают,

– заметил мэр.

В Николаеве вырос уровень воды / Фото Александра Сенкевича

Также он обнародовал видео работы николаевских коммунальщиков.

"Укрепление берега на Намыве. Работают коммунальные предприятия Николаева и администрация Заводского района", – добавил Сенкевич.

Смотрите видео, как в Николаеве укрепляют берег

По информации Суспильне, на Николаевщине поднятие уровня воды повлекло повреждение мостов. Некоторые из них ушли под воду.

В свою очередь, понтонные переправы наоборот нужно подтапливать, чтобы сохранить. Этим сейчас тоже занимаются коммунальщики.

Некоторые мосты на Николаевщине повредились / Фото Суспильне