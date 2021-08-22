В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока-2"

22 августа 2021 , 16:27
Читати новину українською

Источник:

ТАСС

В водах Дании завершили строительство труб газопровода "Северный поток-2". Трубоукладочная баржа "Фортуна" 20 августа покинула исключительную экономическую зону страны.

Именно "Фортуна" занималась строительством финального участка российского газопровода. По информации порталов отслеживания судов MarineTraffic и Vessel Finder, пока судно направляется в Померанскую бухту.

К теме Вырастет цена на газ для украинцев – Зеленский об угрозах "Северного потока-2"

В непосредственной близости от "Фортуны" находятся еще 3 судна снабжения, 2 многофункциональные аварийно-спасательные, а также:

  • ледокол "Владислав Стрижов";
  • многофункциональное судно снабжения ледового класса "Венгери";
  • судно "Остап Шеремета", что попало под санкции США 20 августа.

Все корабли, которые передвигаются под российским флагом, кроме "Венгери", находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки.

Обратите внимание! 20 августа 2021 года в Вашингтоне обновили санкционный список касательно связанных со строительством "Северного потока-2". США ввели ограничения против двух россиян и одного судна России.

Строительство "Северного потока-2": последние новости

  • В российском "Газпроме" заявили, что российский трубопровод еще до конца 2021 года может прокачать 5,6 миллиарда кубометров газа.
  • 22 августа в Киев прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Она призвала как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину.
Автор: Жанна Клименко