В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока-2"

В водах Дании завершили строительство труб газопровода "Северный поток-2". Трубоукладочная баржа "Фортуна" 20 августа покинула исключительную экономическую зону страны.

Именно "Фортуна" занималась строительством финального участка российского газопровода. По информации порталов отслеживания судов MarineTraffic и Vessel Finder, пока судно направляется в Померанскую бухту.

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В непосредственной близости от "Фортуны" находятся еще 3 судна снабжения, 2 многофункциональные аварийно-спасательные, а также:

ледокол "Владислав Стрижов";

многофункциональное судно снабжения ледового класса "Венгери";

судно "Остап Шеремета", что попало под санкции США 20 августа.

Все корабли, которые передвигаются под российским флагом, кроме "Венгери", находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки.

Строительство "Северного потока-2": последние новости

В российском "Газпроме" заявили, что российский трубопровод еще до конца 2021 года может прокачать 5,6 миллиарда кубометров газа.

22 августа в Киев прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Она призвала как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину.