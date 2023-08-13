Водитель на несколько секунд заснул: в Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие
Источник:RMF FM
В Австрии в результате аварии микроавтобуса с польскими номерами погибли 4 человека. В частности, среди них – двое детей.
Предварительно, в микроавтобусе ехали граждане Украины. Трагедия произошла около 7 утра сегодня, 13 августа.
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Подробности смертельной аварии
ДТП произошло между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен в направлении Вены. Микроавтобус перевернулся, пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, проходившую под автобаном.
По словам выжившего водителя, он на несколько секунд заснул.
К сожалению, в результате аварии погибли четыре человека – двое взрослых и двое детей (в возрасте нескольких месяцев и трех лет). Предварительно известно, что двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой детей.
Кроме того, в авто ехал еще один ребенок. Однако он получил легкие ранения. Трое других пассажиров получили более легкие травмы.
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что эту информацию уже могут подтвердить.
Это транспортное средство с польскими регистрационными номерами, а ехали в нем граждане Украины. Граждан Польши в нем не было,
– рассказал Яблонский.
Он подчеркнул, что консульские службы были в контакте с австрийской полицией с самого утра.
"Как только было установлено, что жертвы были гражданами Украины, мы немедленно передали эту информацию украинскому посольству", – добавил Яблонский.
Кстати, представитель Красного Креста рассказал, что в спасательной операции принимали участие 5 спасательных автомобилей, 3 кареты скорой помощи и вертолет.
Другие подобные трагические ДТП
- Напомним, ранее в Польше произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Собственно, пассажирский автобус с украинцами внутри столкнулся с грузовиком недалеко от границы.
- Также в северо-западной Польше столкнулись два автомобиля. В результате аварии восемь человек, среди которых и работники из Украины, получили ранения.
- В Люблинском воеводстве Польши автобус переехал 55-летнего водителя, заменявшего колесо. Украинец от полученных травм скончался.
- Кроме того, в поселке Демби столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате удара 72-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Восемь человек доставили в больницы Калиша и Острува-Велькопольского, среди пострадавших три украинки.