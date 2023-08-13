Водитель на несколько секунд заснул: в Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие

В Австрии в результате аварии микроавтобуса с польскими номерами погибли 4 человека. В частности, среди них – двое детей.

Предварительно, в микроавтобусе ехали граждане Украины. Трагедия произошла около 7 утра сегодня, 13 августа.

Важно Погибла молодая украинка, есть пострадавшие: в Польше микроавтобус врезался в грузовик

Подробности смертельной аварии

ДТП произошло между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен в направлении Вены. Микроавтобус перевернулся, пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, проходившую под автобаном.

По словам выжившего водителя, он на несколько секунд заснул.

К сожалению, в результате аварии погибли четыре человека – двое взрослых и двое детей (в возрасте нескольких месяцев и трех лет). Предварительно известно, что двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой детей.

Кроме того, в авто ехал еще один ребенок. Однако он получил легкие ранения. Трое других пассажиров получили более легкие травмы.



Последствия ДТП / фото RMF FM

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что эту информацию уже могут подтвердить.

Это транспортное средство с польскими регистрационными номерами, а ехали в нем граждане Украины. Граждан Польши в нем не было,

– рассказал Яблонский.

Он подчеркнул, что консульские службы были в контакте с австрийской полицией с самого утра.

"Как только было установлено, что жертвы были гражданами Украины, мы немедленно передали эту информацию украинскому посольству", – добавил Яблонский.

Кстати, представитель Красного Креста рассказал, что в спасательной операции принимали участие 5 спасательных автомобилей, 3 кареты скорой помощи и вертолет.

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