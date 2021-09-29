Водитель вышел на замену: детали жуткого ДТП на Николаевщине

На Николаевщине 27 сентября микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. В результате аварии погибли 4 человека. Среди жертв есть водитель, молодая мама, ребенок и бывшая тренер по танцам.

У водителя был многолетний опыт

Жители поселка Березнегуватое рассказали, что пассажиры микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter возвращались домой с работы. Они ездили собирать в поле помидоры в соседнее село.

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Mercedes ехал по направлению Снигиревки и внезапно столкнулся с фурой, которая двигалась по встречной полосе. Водитель не справился с управлением и микроавтобус занесло на обочину, где он столкнулся с прицепом КамАЗа, который стоял.

Водителя звали Василий Коваленко. В молодости он даже работал на БАМе. Лет 25 назад водил грузовые машины, потом много лет работал водителем в СЭС. Последние лет 10, а может и все 15, он за руль уже не садился, был на пенсии,

– рассказал житель Березнегуватого.

Он добавил, что бус был неустойчив. Поэтому, когда Василий резко повернул налево, Mercedes задел грузовик.

Заметим, что в тот день Коваленко попросили подменить постоянного водителя и поехать за людьми. Пассажирка рассказала, что Василий куда-то очень спешил и быстро ехал.

Что известно о жертвах аварии

В результате ДТП погибли 4 человека:

водитель Василий Коваленко;

Василий Коваленко; 15-летний подросток , который поехал собирать помидоры вместе с мамой. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации;

, который поехал собирать помидоры вместе с мамой. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации; молодая мама двух маленьких детей;

двух маленьких детей; 50-летняя Ирина Коваленко. По словам местных, семьи и детей у нее не было. Ранее женщина преподавала в поселке танцы и была тренером по фитнесу.

Кроме того, в аварии пострадали еще 6 человек, только двум из них позволили лечиться дома. Остальные все находятся в больнице.

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Детали смертельного ДТП

Трагедия произошла около 19:55 на трассе Снигиревка – Калиновка вблизи села Широкое.

Правоохранители ищут свидетелей ДТП. Особенно в случае, если у них есть записи аварии на видеорегистраторе.

Директор департамента государственного контроля на транспорте "Укртрансбезопасности" Андрей Ткачев заявил, что у микроавтобуса не было лицензии на перевозку пассажиров.