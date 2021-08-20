Воды было по пояс: оккупированный Крым "затопило" – видео непогоды

В оккупированном Крыму снова был мощный ливень. За несколько часов выпало больше месячной нормы осадков. Особенно от непогоды пострадал Симферополь.

Перед ливнем синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщают оккупационные СМИ.

Кстати Жителей оккупированной Керчи начали эвакуировать из подтопленных районов

В Симферополе выпало 57 миллиметров осадков, что превышает августовскую норму на 30%.



Перед ливнем небо затянуло облаками / Фото оккупационных СМИ

Люди стояли по пояс в воде

Так, некоторые улицы настолько затопило, что воды было по пояс. Кроме того, пошел град.



Град в Крыму / Фото из телеграма

Пока неизвестно, нанесла ли стихия сильный ущерб. Самолеты, летевшие в Симферополь, вынуждены были отправиться на запасной аэродром в Анапу.

Смотрите видео, как Крым "затопило":

Очевидцы публикуют в сети видео непогоды, на которых видно, как люди ждут с зонтами, а машины "плывут" по воде.

Ливень в Симферополе, смотрите видео:

Видео "потопа":

Видео, как машины "плывут" в воде:

Недавно Крым тоже "топило"