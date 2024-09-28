Российского военкора Романова едва не убило FPV-дроном на Курщине: эпическое видео

Операция ВСУ в Курской области продолжается. В ЦПД показали видео, как украинский дрон чуть не "подстрелил" российского военкора.

Недавно руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко намекнул на удачные действия Сил обороны в Курской области, которые оставляют российских военкоров без комментариев.

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FvP-дрон почти "минусовал" российского военкора

Теперь Коваленко распространил видео, на котором один из так называемых военкоров в последнюю минуту избежал превращения в зрителя Кобзона. В автомобиль пропагандиста Владимира Романова чуть не ударил FVP-дрон. Как пишут российские телеграмм-каналы, этот опасный момент случился 26 сентября возле поселка Кульбаки Глушковского района Курской области.

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К слову, Романов прославился тем, что после прорыва ВСУ в Курской области назвал бойцов подразделения "Ахмат" "тиктокерами", которые "стоят за срочниками", а через два дня был вынужден опубликовать видео с извинениями. Также этот же военкор в начале сентября заявил, что россиянам не удастся выбить ВСУ из Курской области до конца войны.

Напомним, что в середине сентября оккупанты пошли в контрнаступление на Курщине, однако провалили его.