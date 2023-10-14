Пожертвования от людей и конкретные действия правительства: министр обороны Латвии рассказал о помощи Украине
Латвия активно поддерживает Украину с самого начала полномасштабной агрессии со стороны России. Ее военная помощь для нашего государства уже достигла более 1% ВВП.
Новый министр обороны Латвии Андрис Спрудс назвал поддержку Украины со стороны своего государства очень естественной. Об этом сообщает 24 Канал.
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Как Латвия помогает Украине
Спрудс подчеркнул, что Украину в Латвии поддерживает как правительство, так и просто небезразличные граждане.
Это поддержка со стороны правительства, но я бы подчеркнул, что существует очень мощная общественная поддержка со стороны латвийского народа. С одной стороны, есть пожертвования от людей, с другой стороны, есть конкретные поставки, которые осуществляет латвийское правительство, в том числе Министерство обороны Латвии,
– сказал он.
По его словам, Латвия помогла Украине со "стингерами" еще до начала полномасштабного вторжения России. Сейчас его правительство передает нашей стране элементы ПВО, минометы, ПЗРК и боеприпасы. Латвийский министр назвал эту помощь чрезвычайно важной.
Спрудс заявил, что Латвия присоединилась к ИТ-коалиции в поддержку киберзащиты Украины. Он отметил, что поддержка сотрудничества по этой коалиции происходит на очень широком уровне. Также латвийские компании присутствовали на форуме оборонных индустрий в Киеве.К слову, Андрис Спрудс стал главой Минобороны Латвии 15 сентября 2023 года. Также он является политиком, преподавателем, исследователем внешней политики, депутатом 14-го Сейма и членом партии Прогрессисты".
Другие заявления министра обороны Латвии
- Спрудс в комментарии 24 Каналу назвал сотрудничество с Украиной взаимовыгодным процессом. Ведь ВСУ теперь испытывают практически все западные военные системы, которые очень разнообразны.
- Также глава Минобороны заявил, что его страна многое сделала для своей защиты после полномасштабного вторжения России в Украину. К примеру, в Латвии усилили оборонную промышленность и вернули призыв в армию.