Пожертвования от людей и конкретные действия правительства: министр обороны Латвии рассказал о помощи Украине

Латвия активно поддерживает Украину с самого начала полномасштабной агрессии со стороны России. Ее военная помощь для нашего государства уже достигла более 1% ВВП.

Новый министр обороны Латвии Андрис Спрудс назвал поддержку Украины со стороны своего государства очень естественной. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как Латвия помогает Украине

Спрудс подчеркнул, что Украину в Латвии поддерживает как правительство, так и просто небезразличные граждане.

Это поддержка со стороны правительства, но я бы подчеркнул, что существует очень мощная общественная поддержка со стороны латвийского народа. С одной стороны, есть пожертвования от людей, с другой стороны, есть конкретные поставки, которые осуществляет латвийское правительство, в том числе Министерство обороны Латвии,

– сказал он.

По его словам, Латвия помогла Украине со "стингерами" еще до начала полномасштабного вторжения России. Сейчас его правительство передает нашей стране элементы ПВО, минометы, ПЗРК и боеприпасы. Латвийский министр назвал эту помощь чрезвычайно важной.

Спрудс заявил, что Латвия присоединилась к ИТ-коалиции в поддержку киберзащиты Украины. Он отметил, что поддержка сотрудничества по этой коалиции происходит на очень широком уровне. Также латвийские компании присутствовали на форуме оборонных индустрий в Киеве.

Другие заявления министра обороны Латвии

Спрудс в комментарии 24 Каналу назвал сотрудничество с Украиной взаимовыгодным процессом. Ведь ВСУ теперь испытывают практически все западные военные системы, которые очень разнообразны.

Также глава Минобороны заявил, что его страна многое сделала для своей защиты после полномасштабного вторжения России в Украину. К примеру, в Латвии усилили оборонную промышленность и вернули призыв в армию.

, Андрис Спрудс стал главой Минобороны Латвии 15 сентября 2023 года. Также он является политиком, преподавателем, исследователем внешней политики, депутатом 14-го Сейма и членом партии Прогрессисты".