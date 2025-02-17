Мы были бы сегодня в другой ситуации, – в США назвали поддержку Украины Западом недостаточной

Бывший командующий сил США в Европе Бен Ходжес считает, что Украина не получила достаточной поддержки от европейских партнеров. Однако, он отмечает, что ситуацию исправить еще можно.

Американский генерал также отметил, что если бы были использованы все экономические инструменты, то ситуация в Украине была бы другой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Ходжеса в рамках Мюнхенской конференции Укринформа.

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"Россияне сейчас в большой беде"

"Запад не предоставил Украине достаточно поддержки, но еще не поздно", – цитирует Ходжеса издание.

Еще два года назад генерал считал, что к лету 2023 года Украина сможет вернуть оккупированный Крым. Однако, он признал, что ошибся с прогнозом.

Да, я ошибся. Запад, мы не смогли передать Украине то, что имели. В этом суть. Если бы мы вовремя доставили все, что обещали, или что было необходимо, а также, если бы мы использовали все наши экономические инструменты, мы бы были сегодня в другой ситуации,

– сказал генерал.

При этом он подчеркнул, что не стоит забывать, что Россия за 11 лет войны контролирует небольшую часть территории Украины, а это отнюдь не "победа" для Кремля.

Ходжес добавил, что чувствует, что "россияне сейчас в большой беде" и вести войну для них трудно. А на вопрос, когда может произойти решающая битва в Украине, он отметил, что, возможно, и не стоит ожидать какую-то реальную масштабную битву на фронте.

Американец также отметил – несмотря на все неоднозначные заявления, восстановление суверенитета Украины в пределах границ 1991 года в интересах США.