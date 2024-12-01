Это важно, – Тимочко объяснил, зачем нужна базовая военная подготовка для мужчин

Российско-украинская война продолжается. Законодательством предусмотрена мобилизация военнообязанного населения в возрасте от 25 до 60 лет.

Однако каждый мужчина от 18 до 25 лет должен получить базовую подготовку. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Зачем нужны базовые навыки

"Сейчас в Украине отменена срочная служба, но держать в готовности потенциально, научить себя, получать базовые навыки – это всегда нужно крайне", – отметил Тимочко.

Он убежден, чем больше страна имеет обученного и подготовленного населения, которое умеет владеть оружием и давать отпор, тем меньше у страны шансы воевать, то есть тем меньше противник захочет наступать.

В первую очередь люди должны понять, что такое армия, избавиться от ряда стереотипов, получить основы знаний и умений.

Буквально научиться пользоваться турникетами, понимать как выглядит оружие, быт военных, насколько гражданские профессии могут быть смежными с военными. Это своего рода ознакомительные курсы. Возможно, кто-то даже захочет посвятить свою жизнь армии,

– заметил военный.

Большое преимущество в том, что это может происходить на базе высших учебных заведений и в удобное для каждого время.

Впрочем, главным вопросом такого типа учений будет оставаться организация процесса, финансирование, эффективность выполнения и результативность.