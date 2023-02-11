Британия может передать Украине ракеты Harpoon и Storm Shadow, – The Times

Владимир Зеленский 8 февраля с официальным визитом находился в Великобритании. Теперь же стало известно, что страна может передать нам ракеты Harpoon и Storm Shadow.

Соответствующей информацией с журналистами поделились источники в Министерстве обороны Украины. Заметим, что во время встречи с Зеленским, Сунак пообещал для нашего государства "больше военной помощи ".

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Ракеты нужны для освобождения территорий

Итак, Украина может получить следующие ракеты:

Harpoon с дальностью удара до 240 километров;

Storm Shadow для авиации с дальностью удара до 400 километров.

Эти ракеты позволят уничтожать военные целые врага на оккупированных территориях. В частности, на полуострове Крым, который Украина непременно освободит.

Журналисты отметили, что в настоящее время в Великобритании определяют, какое количество таких ракет могут предоставить нашему государству. Обозреватели также предполагают, что Украина вполне может заняться переоборудованием противокорабельных ракет Harpoon. Таким образом, она будет иметь возможность бить по наземным целям врага. Одна такая ракета, напомним, стоит 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Передачу дальнобойного оружия поддерживает Сидхард Каушал из Королевского оборонного аналитического центра. По его словам, Запад должен предоставить нашему государству такое вооружение. Это позволит уничтожать склады боеприпасов оккупантов.

Великобритания также могла бы передать самолеты

По данным The New York Times, в Великобритании есть несколько десятков самолетов, которые она могла бы передать нам. Речь идет о 30 воздушных судах Eurofighter Typhoon. Это самолеты старшего поколения, которые теоретически могли бы пополнить наши Воздушные силы.

В то же время в издании считают, что роль самолетов в войне России против Украины может быть ограничена. Особенно, если учитывать широкое применение врагом как крылатых ракет, так и дронов. Это наталкивает журналистов на мысль, что нашему государству более необходимы системы ПВО.

При всей символической ценности, аналитики говорят, что истребители повлияли бы на поле битвы меньше, чем танки,

– отмечают в издании.

Украина продолжает просить истребители