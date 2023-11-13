Мы не оставим Украину, – Писториус подтвердил 8 миллиардов евро на военную помощь от ФРГ

Накануне мы рассказывали, что в Германии планируется удвоить сумму, которую должны в 2024 году выделить на военную помощь для Украины. И уже 12 ноября Борис Писториус подтвердил это.

В шоу Bericht aus Berlin он подтвердил, что Германия увеличит военную помощь Украине. Теперь ее размер будет не 4, а 8 миллиардов евро.

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Это будет "сильный сигнал" для Украины

Министр обороны Борис Писториус отметил, что увеличение расходов будет "сильным сигналом Украины, что мы не оставим ее". Он подчеркнул, что это особенно важно сейчас, когда наше государство должно продолжать бороться, и делает это тогда, когда часть внимания мирового сообщества прикована к Израилю.

8 миллиардов теперь должны быть закреплены в федеральном бюджете на 2024 год. Увеличение помощи для Украины также должно нарастить оборонные расходы Германии.

Удвоение расходов на военную помощь для Украины положительно повлияет на квоту в НАТО. Так, Германия сможет достичь показателя в 2,1 процента ВВП.

Собственно, НАТО обязывает каждого своего члена тратить на оборону ежегодно по два процента валового внутреннего продукта. Как писал Bild, соответствующую договоренность Германия нарушала годы.

Заметим, что ранее постпред Украины в ООН Сергей Кислица поделился своим мнением о поддержке нашего государства со стороны США. Он подчеркнул, что не верит, что нас покинут. В то же время призвал быть трезвыми.

Повлияют ли на помощь выборы

По сути, в США уже полным ходом идет президентская кампания. Итак, существуют опасения, что в 2024 году в Вашингтоне будут меньше помогать нашему государству. Но этих страхов у Сергея Кислицы нет.

Он заверил, что США не перестанут поддерживать Украину. В то же время отметил, что все украинцы благодарны каждому союзнику и партнеру. Речь идет о 50 странах, в частности, США, Великобритании, Польше, Литве, Эстонии и других.

Сергей Кислица призвал вспомнить, сколько денег США и другие государства вложили в другие страны, чтобы спасти их от того, что позже, к сожалению, произошло. Он привел в пример Афганистан, на который потратили триллионы долларов. Он, к сожалению, отступил, когда Талибан пошел в наступление.

А в сочетании с помощью, которую нам предоставляют и Соединенные Штаты, и многие другие страны, конечно, это очень мощная сила и залог того, что по меньшей мере Россия не выиграет войну, которую она развязала,

– отметил Кислица.

Постпред отметил, что не верит в то, что Украину покинут. Но добавил, что необходимо быть трезвыми "с точки зрения того, что ничто в мире не вечно".