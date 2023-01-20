Вспомнили об Израиле и Корее: в Пентагоне рассказали, откуда идет оружие для Украины

В Минобороны США рассказали, из каких складов Украине отправляют помощь. Речь идет о боеприпасах, материалах, вооружении и оборудовании.

Пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх сказала об этом на брифинге в Пентагоне, информирует 24 Канал. Она также объяснила, влияет ли это на готовность военных США защищать интересы страны.

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Откуда поставляют оружие Украине

Мы достаточно регулярно поставляем в Украину разные боеприпасы, материалы, вооружение и оборудование. И частично, чтобы гарантировать, что мы можем сделать это быстро, мы сотрудничаем с Республикой Корея и Израилем, когда доходит до извлечения из наших складов (на территории этих стран – 24 Канал),

– заявила Сабрина Сингх.

Она пояснила, что такова схема поставок вооружения и другой техники Украине:

не влияет на готовность американских сил защищать интересы США внутри страны и за границей;

помогает быстро обеспечить ВСУ всем необходимым.

Масштабный пакет помощи от США

В ночь на 20 января Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на 2,5 миллиарда долларов. По данным Пентагона, это уже 30-й пакет помощи от США.

Среди прочего в пакет войдут 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker, дополнительные боеприпасы для NASAMS, а также 8 систем ПВО Avenger и много другой техники и оружия.

В Минобороны США также отметили, что в целом США выделили более 27,4 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины. Из этой суммы 26,7 миллиарда поступило с начала полномасштабного вторжения, то есть с 24 февраля 2022 года.