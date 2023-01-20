Вспомнили об Израиле и Корее: в Пентагоне рассказали, откуда идет оружие для Украины

20 января 2023, 07:47
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В Минобороны США рассказали, из каких складов Украине отправляют помощь. Речь идет о боеприпасах, материалах, вооружении и оборудовании.

Пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх сказала об этом на брифинге в Пентагоне, информирует 24 Канал. Она также объяснила, влияет ли это на готовность военных США защищать интересы страны.

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Откуда поставляют оружие Украине

Мы достаточно регулярно поставляем в Украину разные боеприпасы, материалы, вооружение и оборудование. И частично, чтобы гарантировать, что мы можем сделать это быстро, мы сотрудничаем с Республикой Корея и Израилем, когда доходит до извлечения из наших складов (на территории этих стран – 24 Канал),
– заявила Сабрина Сингх.

Она пояснила, что такова схема поставок вооружения и другой техники Украине:

  • не влияет на готовность американских сил защищать интересы США внутри страны и за границей;
  • помогает быстро обеспечить ВСУ всем необходимым.

Обратите внимание! 19 января 9 стран пообещали оказывать "беспрецедентную помощь" Украине, которая включает в себя танки, гаубицы и боеприпасы. Кроме того, 20 января состоится восьмая встреча министров обороны стран-союзниц в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины уже прибыл на авиабазу и анонсировал "прекрасные новости" для украинских солдат.

Масштабный пакет помощи от США

  • В ночь на 20 января Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на 2,5 миллиарда долларов. По данным Пентагона, это уже 30-й пакет помощи от США.
  • Среди прочего в пакет войдут 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker, дополнительные боеприпасы для NASAMS, а также 8 систем ПВО Avenger и много другой техники и оружия.
  • В Минобороны США также отметили, что в целом США выделили более 27,4 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины. Из этой суммы 26,7 миллиарда поступило с начала полномасштабного вторжения, то есть с 24 февраля 2022 года.
Автор: Діана Квасневська