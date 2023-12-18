США планируют выделить Украине последний пакет помощи из оставшихся средств, – Белый дом

В США все еще не было принято решение о выделении Украине 61 миллиарда долларов. В то же время в Белом доме заявили, что планируют передать последний пакет помощи.

Об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает 24 Канал. Он отметил, что администрация США до конца 2023 планирует выделить Украине дополнительный пакет оборонной помощи.

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Последний в рамках текущего финансирования

По словам Джона Кирби, этот пакет оборонной помощи может стать последним в рамках текущего финансирования. Этого можно избежать, если в Конгрессе таки примут решение о выделении новой помощи Украине, о чем попросил Джо Байден.

Мы планируем выделение еще одного пакета помощи Украине позже этого месяца. Однако, когда это будет сделано… мы больше не будем иметь полномочий на пополнение запасов,

– отметил представитель Белого дома.

Джон Кирби подчеркнул, что Конгресс не должен откладывать и принять запрос президента США Джо Байдена. Американский лидер попросил дополнительное финансирование потребностей национальной безопасности. В частности, о выделении на Украину 61 миллиард долларов.

По словам Кирби, помощь со стороны США – жизненно необходима, чтобы Украина имела возможность дальше бороться за свою свободу. Особенно сейчас, когда Россия в дальнейшем атакует критически важную инфраструктуру ракетами и "Шахедами".

Также он подчеркнул, что значительная часть средств, выделяемых на Украину, остается в США. Их получают американские оборонные предприятия, занимающиеся выработкой оружия, необходимого для ВСУ.

У Пентагона заканчиваются деньги

Контроллер Пентагона Майкл МакКорд отправил письмо, в котором рассказал, сколько средств осталось в министерстве по состоянию на 15 декабря. Как отметил он, говорится о последних 1,07 миллиарда долларов, которые тратят на закупку нового вооружения и техники, которые заменят то, что уже отправили в Украину.

Он отметил, что через 15 дней – 30 декабря – счета оборонного ведомства опустеют.

"После того, как эти средства будут использованы, министерство исчерпает финансирование, доступное нам для предоставления безопасности помощи Украине", – написал МакКорд в письме к руководителям комитетов по вопросам оборонной политики и ассигнованиям Палаты представителей и Сената США.

С помощью этого письма МакКорд стремился усилить давление на Конгресс. Чтобы удалось выйти из тупика в вопросе выделения 61 миллиарда Украине.