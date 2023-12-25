Ситуация сложная, но контролируемая, – Умеров о задержках помощи от США
Источник:Суспильное
Украина надеялась на принятие нового пакета помощи США стоимостью 60 миллиардов долларов в декабре, однако, вероятно, Конгресс вернется к этому вопросу в январе. Министр обороны рассказал, насколько критичны такие задержки для Украины.
Власти постоянно общаются с союзниками по вопросу военного обеспечения. США не планируют прекращать помощь Украине.
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Ситуация контролируемая
Министр обороны Рустем Умеров отметил, что в настоящее время ситуация сложная, но контролируемая. Российские фейки об отказе США от помощи Украине не соответствуют действительности. В Штатах сейчас есть несколько вопросов, не касающихся Украины – например, стена на границе с Мексикой.
Наш последний разговор с министром обороны Соединенных Штатов – стопроцентная поддержка по вопросу Украины есть, она состоится по процедуре, которую они сейчас обсуждают. Он подчеркнул, что поддержка продолжится – это главное,
– объяснил Умеров.
Вопрос финансовой помощи будет возникать, пока страна не запустит свою экономику в тех объемах, которые нужны. Украина наблюдает за тем, как действует враг, создается план обороны, обсуждают эти вопросы с партнерами и планируется продолжение сотрудничества.
Умеров объяснил, что некоторые средства, оборудование приходят несвоевременно или заканчиваются. Это операционные вопросы, обсуждаемые с партнерами.
Всегда даем сигнал внутреннему контуру, что поддержка идет, но мы должны смотреть на эффективность, производительность,
– подытожил министр.
Помощь от США будет
- США в течение нескольких месяцев обсуждается вопрос выделения Украине 61 миллиарда долларов. В Сенате все же сомневаются, что его удастся принять в этом году. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что к соглашению "даже не приблизились".
- Однако, вероятно, пакет утвердят в январе 2024 года. Дискуссионным вопросом между республиканцами и демократами по принятию пакета остается вопрос безопасности на границах.
- Эксперты отмечают, что минимум на ближайший месяц финансовая проблема решена. Ведь Украина получила помощь от международных финансовых институций, а также от отдельных стран. К тому же до конца года наше государство будет получать военную помощь от США.