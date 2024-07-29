В Пентагоне раскрыли детали пакетов помощи Украине на 200 миллионов и 1,5 миллиарда долларов

Украина получит от США пакет военной помощи на сумму 200 миллионов долларов, а также оборонный заказ на 1,5 миллиарда долларов.

В оборонном ведомстве отметили, что пакет в 200 миллионов долларов выделят в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений. Фактически вооружение поступит в Украину непосредственно со складов армии США. Еще 1,5 миллиарда долларов выделят в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI),

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Какое вооружение получит Украина

Пакеты помощи Украине содержат боеприпасы для систем HIMARS, NASAMS и средств противовоздушной обороны малой и средней дальности, ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, минометные мины калибра 120 миллиметров, высокоточные авиационные боеприпасы.

В перечне вооружений также есть противотанковые комплексы Javelin и AT-4, противотанковые управляемые ракеты TOW, средства радиоэлектронной борьбы, стрелковое оружие, взрывчатка, системы защищенной связи, коммерческие услуги спутниковой съемки и запасные части.

Это уже двадцатый пакет USAI от администрации Байдена и шестьдесят второй транш оборудования, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года,

– говорится в заявлении Пентагона.

К слову, ранее стало известно, что США нашли дополнительные 2 миллиарда долларов для помощи Украине из-за бухгалтерской ошибки. Все произошло из-за того, что Пентагон использовал восстановительную стоимость для оценки военной помощи, а не стоимость оружия на момент его приобретения и амортизации.