Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог из США Рамиз Юнус. По его словам, по какому варианту последуют россияне, зависит от успехов ВСУ на поле боя.
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"Думаю, россияне прекрасно понимают серьезность ситуации. У них сегодня осталось 2 варианта: плохой и очень плохой. За каким вариантом они пойдут – будет зависеть от успехов ВСУ на поле боя. Они внимательно следят за позицией Запада относительно поставок оружия для Украины", – заметил он.
Украина изменила повестку дня
Рамиз Юнус отметил, что смелость и настойчивость украинцев изменила повестку дня во всем мире. Запад решительно предоставляет новейшее вооружение для ВСУ. Недавно стало известно, что Великобритания передаст Украине ракеты Storm Shadow.
Я так понимаю, они должны усилить контрнаступление ВСУ. Думаю, заявление президента Зеленского, что нужно немного подождать, говорит о том, что Запад очень серьезно подходит к этому вопросу,
– сказал собеседник.
Политолог подчеркнул: если ВСУ будут применять ракеты Storm Shadow, то смогут доставать до границ с Россией или даже смогут выгнать россиян еще дальше.
Юнус о вариантах для России: смотрите видео
Как ракеты Storm Shadow помогут ВСУ
- Великобритания объявила о передаче Украине крылатых ракет Storm Shadow. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ракеты позволят доставать в тыловые пункты управления России, вражеские военные объекты, склады боеприпасов, скопление техники.
- Игнат рассказал, что вопрос передачи ракет находился в информационном пространстве около полугода. Комментируя, прибыли ли ракеты Storm Shadow в Украину, он сказал: "мы ожидаем, что об этом кто-то заявит, что она уже есть".
- В Минобороны Украины отметили, что Storm Shadow сделают достижимыми враждебные цели по всей временно оккупированной территории Украины.