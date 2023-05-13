Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог із США Раміз Юнус. За його словами, за яким варіантом підуть росіяни, залежить від успіхів ЗСУ на полі бою.

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"Думаю, росіяни прекрасно розуміють серйозність ситуації. У них сьогодні лишилось 2 варіанти: поганий та дуже поганий. За яким варіантом вони підуть – буде залежати від успіхів ЗСУ на полі бою. Вони уважно слідкують за позицією Заходу в питанні постачання зброї для України", – зауважив він.

Україна змінила порядок денний

Раміз Юнус зазначив, що сміливість та наполегливість українців змінила порядок денний у всьому світі. Захід рішуче надає новітнє озброєння для ЗСУ. Нещодавно стало відомо, що Велика Британія передасть для України ракети Storm Shadow.

Я так розумію, вони мають підсилити контрнаступ ЗСУ. Думаю, заява президента Зеленського, що треба трохи почекати, говорить про те, що Захід дуже серйозно підходить до цього питання,

– сказав співрозмовник.

Політолог підкреслив: якщо ЗСУ будуть застосовувати ракети Storm Shadow, то зможуть діставати до кордонів з Росією або навіть матимуть змогу вигнати росіян ще далі.

Юнус про варіанти для Росії: дивіться відео

Як ракети Storm Shadow допоможуть ЗСУ