"Никто не хотел хранить их": в США рассказали, какое оружие отправлять в Украину труднее всего

США продолжают оказывать активную помощь Украине в войне против России. В частности, Киеву было передано уже по меньшей мере 3 миллиона снарядов.

Впрочем, транспортировка такого большого количества взрывчатых веществ стала для США значительной проблемой. Об этом сообщает издание Defence Express.

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Какое оружие США труднее всего доставлять в Украину

По информации от государственного департамента США, если брать только 155 миллиметровые артиллерийские снаряды, то в Украину было передано уже не менее 3 миллионов снарядов.

Кроме того, было поставлено более 800 тысяч снарядов калибра 105 миллиметров, более 400 тысяч снарядов калибра 152 миллиметров, 60 тысяч 155 миллиметров боеприпасов RAAM, более 600 тысяч минометных выстрелов и тому подобное.

Также было поставлено более 10 тысяч ракет Javelin, еще не менее 9 тысяч ракет TOW, более 120 тысяч других противотанковых систем и боеприпасов и более 400 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию и гранат.

Мы перевезли много опасных материалов со склада в аэропорт или морской порт, на поезд на пути в Украину. Я думаю, самым сложным было совместить все это вместе, потому что никто не хотел хранить их где угодно,

– цитирует слова командующей USTRANSCOM издание Air ans Space Forces Magazine.

Какая была сложность в отправке вооружения в Украину

Командующая рассказала, что транспортировка такого большого количества взрывчатых веществ через США и Европу стала уникальной проблемой. Это связано с тем, что в портах были ограничения на количество, которое можно было отправить "за раз".

Это заставляло постоянно следить за движением вооружения, в частности по тем направлениям, где движение оружия замедлялось, чтобы проанализировать ситуацию и при необходимости перенаправить груз в другой порт и тому подобное.

Генерал подчеркнула, что Соединенные Штаты учитывают логистический опыт Украины, учитывая необходимость адаптации к постоянным вызовам, связанных с ежедневными обстрелами из дальнобойного оружия.

В целом в командовании считают, что оборонному ведомству стоит увеличить финансирование инструментов обработки данных и связи. Эти инвестиции необходимы для того, чтобы командиры имели доступ к информации в режиме реального времени о состоянии и местонахождении поступающих вооружений.